Имея слабую разведку, мы будем только "младшими партнерами" для сильных государств, - эксперт

Несмотря на многочисленные разговоры о модернизации ВПК, реформировании армии и переходе на стандарты НАТО, недостаточно внимания уделяется укреплению органов национальной разведки – к таким выводам в своем блоге приходит подполковник ВСУ, бывший советник председателя и бывший первый заместитель начальника ГИБ Службы внешней разведки Украины Виталий Герсак.

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По мнению господина Герсака, даже имея лучшую на континенте сухопутную армию, но слабую разведку, Украина не сможет адекватно воспользоваться своим стратегическим потенциалом и всегда будем лишь "младшими партнерами" для сильных государств. Более того, по мнению эксперта с завершением горячей фазы войны с РФ потребность в мощной украинской разведке никуда не исчезнет, а наоборот будет только расти. Именно в этом может быть основное конкурентное преимущество и специализация безопасности Украины в ближайшие десятилетия. В этой сфере мы пока имеем целый комплекс проблем.

Из-за отсутствия собственной субъектности и четких ориентиров геополитического выбора на протяжении почти всего периода новейшей истории Украины отсутствовал политический запрос на качественную работу разведки и понимание ее роли в системе государственного управления. Среди украинских чиновников до сих пор отсутствует культура взаимодействия между властью и спецслужбами. Также следует откровенно сказать, что "отравители кандидатов в президенты", "предатели-беглецы", "похитители государственных секретов", "ставленники олигархов", "кадровые генералы вражеских спецслужб", "граждане страны агрессора", "истребители архивов и оборудования" — все это о бывших руководителях наших спецслужб.

Даже люстрация 2014-2015 годов позволила избавиться от старых сомнительных кадров, но не предотвратила приход новых проходимцев и не способствовала настоящему качественному обновлению. Из-за неоправданных ожиданий и невозможности сделать полноценную карьеру, профессиональный уровень руководителей существенно просел, инициатива умерла, профессиональные способности и навыки отошли на второй план. С момента выделения разведки из системы СБУ ее руководителем ни разу не назначался специалист изнутри – отмечает автор материала.

Украинские власть имущие долгое время не могли понять настоящий функционал СВР, его возможности и важность для государства. Поэтому с начала полномасштабной войны синонимом слова "разведка" стала деятельность ГУР МО, которая все больше брала на себя функционал армейского спецназа. Существующие системные проблемы незаметны, пока сотрудники наших спецслужб мужественно выполняют военные задачи (диверсии, атаки дронами, удары высокоточным оружием, ликвидация коллаборантов средней руки, кибер-атаки и др.), но это не та работа, которую они, на самом деле, могут и должны делать.

Если бы у нас существовал государственный запрос на действительно мощную разведку, то она уже давно была бы на уровне ЦРУ, МИ-6 и МОСАДа, стала бы настоящим "ночным ужасом" для российской военно-политической элиты, а все эти Януковичи и Ко уже мотали бы свою первую десятку дома на нарах или превратились в гранитные барельефы московских кладбищ.

Бывший сотрудник спецслужб считает, что большой закулисный двой вокруг России только начинается, поэтому сейчас крайне необходимо изменение отношения политического класса к институту национальной разведки и овладение им как эффективным инструментом планирования и реализации государственной политики Украины.