Карта боевых действий в Украине на 8 марта 2025 года

Продолжается 1109-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 марта 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в частности, сбросил 166 КАБ. Кроме этого, произвел более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Россоши, Поповка Сумской области; Гранов Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Константиновка, Клебан-Бык, Константинополь, Покровск, Зверево, Яблоновка, Заря, Полтавка, Новая Полтавка, Попов Яр, Алексеевка, Мирное, Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево, Федорово, Перестройка; Железнодорожное, Новоивановка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Торского, Ямполевки и направления Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Орехово-Василовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак неподалеку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лисовка Алексеевка, Андреевка, Улакли и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили семь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Степное и Пятихатки.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

Слава Украине!