Команда Юрия Голика совершенствует линейку отечественных дронов Sting

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Украинский бомбер Sting Mad Max уже несколько месяцев успешно уничтожает вражескую технику и живую силу. Он доставляет взрывной груз до 3 кг на расстояние 10 км со скоростью 80 км/ч, но главное – несмотря на РЕБы возвращается домой и готов работать дальше. Этот коптер – представитель линейки Sting от группы инженеров, которую сформировал предприниматель-волонтер Юрий Голик вместе со своими партнерами. Mad Max уже проверили в работе наши военные, в том числе и 25 отдельная Сичеславская бригада, недавно получившая на вооружение еще несколько взрывных «птичек».

О тестировании в тыловых и боевых условиях и постоянном поиске удачных конструкторских решений Юрий Голик рассказал на своей странице

Уникальная «фамильная черта» всего модельного ряда Sting – возможность работать под влиянием враждебных РЭБов. Производители создали для этого защищенную линию и телеметрию. Рабочая частота изменяется псевдослучайным образом, что не позволяет радиолокационной борьбе противника перехватить сигнал. Но инженеры пошли еще дальше – они сотворят и уже тестируют дрон-ретранслятор Sting Spider. Его задача — усиление сигнала между коптером и пультом управления при сопровождении полетов бомбера Mad Maх, а также камикадзе Ripper и Prymara.

Производители постоянно ищут конструкторские решения по улучшению своих боевых моделей. Ударный беспилотник Mad Max пересобрали на новой раме Gladiator и для проверки прочности нового «скелета» протестировали на аварийное падение с высоты 100 м. Некоторые крепления комплектующих испытали незначительные деформации и нуждаются в усилении, а вот сама рама и электрическая утварь остались полностью невредимыми.

«Мы четко осознаем свою ответственность как производителя. Дроны сейчас – то, от чего часто зависит успех боевых задач, безопасность и жизнь бойцов. Контроль качества стал неотъемлемой частью работы на уровне поиска новых инженерных решений. Мы отвечаем за качество. А уже благодаря ей и профессиональности наших защитников радуемся результатам работы дронов и видео с их взрывными полетами», - рассказал Юрий Голик.