Литва предоставит €13,5 млн на закупку радаров для Украины

Литовское правительство приняло решение о выделении 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины.

Об этом сообщил министр обороны страны Лауринас Кащюнас, передает издание Delfi.

"Отвечая на нужды Украины, мы сегодня приняли официальное решение – правительство выделило дополнительно 13,5 млн евро на закупку радаров, что, без сомнения, укрепит систему оповещения в Украине", – заявил журналистам Кащюнас после заседания правительства.

"И мы таким образом присоединяемся к коалиции по ПВО, инициированной Германией", – добавил он.

По словам министра, Литва в этом году намерена приобрести четыре радара для Украины.

"Цель на этот год - четыре. Радары усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем возможность уничтожения всех воздушных объектов", - сказал Кащюнас.

"Потом мы продолжим закупку этих радаров, потому что это нужно Украине, они сами озвучили необходимость", – добавил он.

По данным Минобороны, Литва передала Украине РЛС дальнего обнаружения советского типа П-18, системы Stinger, пусковые установки NASAMS, морские радары, зенитные пушки L-70 с боекомплектом, вертолеты Ми-8 и другое оборудование.

Помощь от Литвы

В ноябре 2023 года было объявлено о передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Также в тот месяц Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии новую партию военной помощи – несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

В частности, после массированной ракетной атаки 2 января президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников передать Украине больше современных западных систем противовоздушной обороны.

2 февраля Литва передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли системы детонации и боеприпасы для противотанковых гранатометов.

6 апреля стало известно, что Литва передала Украине командно-штабные машины М577, входящие в пакет долгосрочной помощи на 200 млн евро, о котором было объявлено в январе. Днем ранее в Литве объявили, что приобретут для Украины 3 тысячи литовских беспилотников, а также выделят 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных.

В пакет помощи, который Литва отправила в Украину 17 мая, вошли как военные, так и гуманитарные товары. В частности, он включает в себя разведывательные дроны и боеприпасы для Вооруженных Сил Украины.

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