Невиданная детонация на ключевом аэродроме. У врага будет меньше КАБов, — эксперт о новой атаке дронов СБУ

Точные удары дронов СБУ по аэродрому Морозовск вызвали значительную детонацию, после которой враг потерял многие КАБы. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что был поражен не просто аэродром, а склады с оружием, включая КАБы. «Чтобы стали настоящим кошмаром для наших бойцов на фронте и гражданских в прифронтовой зоне. Прилеты по аэродрому привели к невиданной детонации. Радиус поражения действительно впечатляет, это видно и на видео с места происшествия и на спутниковых снимках», – акцентирует экс-нардеп.

Политолог напоминает, что это уже не первая атака дронов СБУ на аэродром в Морозовске. «Удачную атаку беспилотники Службы уже проводили в апреле. И казалось бы, россияне должны быть готовы к подобным атакам. Но нет. Очевидно, что им уже банально не хватает средств ПВО, а те, что есть – украинцы научились обходить. Кроме того, подчиненные Малыша атаковали не одиночными дронами, а роем из десятков (по некоторой информации – более полусотни) БПЛ», — пишет Черненко.

«Замечу, что атака на аэродром была не единственной за ночь. Беспилотники Службы продолжают взрывать нефтебазы и НПЗ. В этот раз поразили нефтебазу «Губкинская» в белгородской области. Такие удары – подробно просчитанная стратегия по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки. И только усиление этих ударов – путь к перелому в этой войне», – резюмирует экс-нардеп.