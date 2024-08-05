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Война в Украине
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Невиданная детонация на ключевом аэродроме. У врага будет меньше КАБов, — эксперт о новой атаке дронов СБУ

Детонация на аэродроме Морозовск
Детонация на аэродроме Морозовск

Точные удары дронов СБУ по аэродрому Морозовск вызвали значительную детонацию, после которой враг потерял многие КАБы. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что был поражен не просто аэродром, а склады с оружием, включая КАБы. «Чтобы стали настоящим кошмаром для наших бойцов на фронте и гражданских в прифронтовой зоне. Прилеты по аэродрому привели к невиданной детонации. Радиус поражения действительно впечатляет, это видно и на видео с места происшествия и на спутниковых снимках», – акцентирует экс-нардеп.

Политолог напоминает, что это уже не первая атака дронов СБУ на аэродром в Морозовске. «Удачную атаку беспилотники Службы уже проводили в апреле. И казалось бы, россияне должны быть готовы к подобным атакам. Но нет. Очевидно, что им уже банально не хватает средств ПВО, а те, что есть – украинцы научились обходить. Кроме того, подчиненные Малыша атаковали не одиночными дронами, а роем из десятков (по некоторой информации – более полусотни) БПЛ», — пишет Черненко.

«Замечу, что атака на аэродром была не единственной за ночь. Беспилотники Службы продолжают взрывать нефтебазы и НПЗ. В этот раз поразили нефтебазу «Губкинская» в белгородской области. Такие удары – подробно просчитанная стратегия по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки. И только усиление этих ударов – путь к перелому в этой войне», – резюмирует экс-нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и другие силы обороны разнесли российский аэродром «Морозовск». Это один из ключевых аэродромов россиян, где размещалась враждебная ПВО, авиационная техника и склады с КАБами. Беспилотники СБУ попали в состав авиационных боеприпасов.