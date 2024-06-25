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Новая модернизация морских дронов СБУ получила наивысшую оценку на Западе, - эксперт
Новая модернизация морских дронов СБУ получила самую высокую оценку американцев. Об этом свидетельствует и очередная публикация влиятельного американского издания The Wall Street Journal, пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.
Эксперт подчеркивает, что в битве за Черное море команда Малюка все время находится на шаге впереди россиян.
«Как только у врага думают, что адаптировались, в Службе находят новое решение. И следует новый, неожиданный удар, к которому враг не подготовлен. Да, морские дроны уже оборудовали системой реактивного залпового огня. Теперь они способны проводить минирование . Служба стала генератором новых военных и технических идей в войне, в короткие сроки запустив в производство новую разработку и постоянно работая над ее усовершенствованием», - считает экс-нардеп.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Политолог акцентирует, что речь идет об уникальной разработке, впервые применяемой в боевых условиях.
«Благодаря тому, что морские дроны заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля. При этом напомню, что всего поражено морскими дронами уже 11 российских кораблей», - пишет Черненко.
«Публикации от The Wall Street Journal предшествовали несколько репортажей CNN, а американский историк Тимоти Снайдер назвал морские победы Украины – ключевым событием 2023 года. В США любят победителей, любят истории удачи. И имидж Украины, как страны-победителя на море благодаря собственным разработкам, в год выборов в США особенно ценен. Выделять оружие и помогать будут успешными», - резюмирует эксперт.
Напомним ранее стало известно, что российский корабль вывели из строя миной, которую в 400 км принес беспилотник СБУ – это был ракетный корвет «Самум» осенью 2023 года. Следующими были патрульный катер «Павел Державин» и большой буксир, шедший ему на помощь. Также на мини от «Sea Baby» взорвался один из двух современных противоминных кораблей, стоящих на службе в России.