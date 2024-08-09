Новая страница в истории войн, — эксперт о сбитии вертолетов дронами СБУ в Курской области РФ

Избиение двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине – это новая страница в истории войны.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что сбыт вертолетов произошел благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ. «Речь идет о Высокий уровень военного менеджмента. Для уничтожения российской техники служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. Десятки проведенных спецопераций оказывают значительное влияние на ход войны. Однако самое главное в успехе спецопераций – профессионалы. Люди – вот самый ценный ресурс этой войны и вижу, что в ведомстве Малыша это хорошо понимают», — подчеркивает Голобуцкий.

Отдельно эксперт останавливается на стоимости подведенной техники. «Стоимость сбитого российского вертолета – более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости сбившего его дрона. А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожены более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки. В общем, техника врага, подведенная подразделениями Службы, стоит миллиарды долларов», — акцентирует политолог.

«Уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями в Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории», — резюмирует Голобуцкий.

Напомним ранее стало известно, что спецназначители СБУ сумели с помощью FPV-дронов сбить 2 российских вертолета Ми-28.