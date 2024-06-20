Оккупанты ударили по объектам энергетики в Украине: есть повреждения оборудования в четырех областях

20 июня российские террористы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки есть повреждения оборудования в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

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Повреждение объектов энергетической инфраструктуры

Как сообщает Министерство энергетики Украины, враг нанес удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры.

Атакованы объекты в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Киевской областях.

"Есть разрушение и повреждение оборудования. Обесточивались потребители", - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий от обстрелов.

По данным ДТЭК, враг также атаковал одну из теплоэлектростанций компании. В результате пострадали трое работников.

"Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии.

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 млрд долларов. Наибольший ущерб повлек за собой разрушение объектов генерации электрической энергии (8,5 млрд долларов), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долларов), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долларов).