Россияне признали, что ЧФ РФ проиграл морским дронам СБУ, — эксперт

Российский флот проиграл битву за Черное Море морским дронам СБУ. Теперь этот факт был признан и в российской госдуме. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт акцентирует, что на параде ко дню военно-морского флота россии не участвовал ни один из кораблей, об уничтожении или повреждении которых заявляла Украина. «А таких кораблей, напомню, морские дроны СБУ повредили больше десятка! Вскоре последовало объяснение от представителя правящей в России партии «единая россия», депутата госдумы Федорова. Он публично призвал признать поражение ЧФ РФ от морских дронов СБУ», — сообщает политолог.

Загородний напоминает, что ранее морские дроны получили высокую оценку и натовских генералов и ведущих западных СМИ. «Теперь свое поражение признал и сам враг. « Sea Bab y » и другие модификации дронов – пример того, как с меньшими ресурсами, однако благодаря современным технологиям, можно побеждать в войне. Команда Малюка смогла обеспечить преимущество Украины на Черном море – несмотря на то, что силы черноморского флота россии были намного больше и дороже», — подчеркивает эксперт.

«Сами россияне уже поняли, что морские дроны полностью изменили ход войны на море: теперь современную морскую войну невозможно представить без их применения. И то, что наша спецслужба создала первый в мире флот морских дронов, показавший свое превосходство над традиционным флотом врага – один из ключевых моментов в войне», – резюмирует Загородний.