- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Семьям гражданских, защищавших Украину и погибших в первый месяц полномасштабной войны, хотят увеличить выплаты до 15 млн грн
Правительство предлагает Верховной Раде увеличить до 15 млн грн выплаты семьям погибших граждан, защищая Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Принятый Кабмином законопроект вскоре зарегистрируют в парламенте. По словам премьера, законопроект касается справедливого подхода к определению выплат семьям погибших защитников.
"В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн. Мы предлагаем увеличить его до 15 млн грн", — отметил глава правительства.
Шмигаль добавил, что "это правильно и справедливо" и "поможет поддержать семьи погибших, защищавших наше государство и будущее".
В то же время представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил, что речь идет об изменениях в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно назначения единовременной денежной помощи".
Документ предлагает уточнить основания предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины и обеспечить выплату единовременной денежной помощи. Речь идет о погибших в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года "при участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины".
Добавляется, что также предлагается доплатить тем, кто раньше получил меньшие суммы, чтобы в целом она составляла 15 млн грн.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С того дня редакция Delo.ua ведет онлайн-репортаж с основными событиями на фронте и в тылу – Война в Украине: все последние новости.