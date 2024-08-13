"Стальной фронт" закупил 14 бронетранспортеров для 3-й штурмовой

Милитарная инициатива "Стальной фронт", основанная бизнесменом Ринатом Ахметовым, закупила и передала 14 бронетранспортеров FV432 Mark 2 на сумму 53 млн грн для 3-й штурмовой бригады.

FV432/434 Mark 2 — британский гусеничный бронетранспортер для перевозки военных с экипажем до 12 человек, стальной броней для защиты от стрелкового оружия и осколков, максимальной скоростью до 52 км/ч и запасом хода до 480 км на одной баке горючего.

"Стальной фронт" предоставил средства для закупки их в Британии: 12 машин модели FV432 и две ремонтно-эвакуационные FV434.

“Мы нашли эти бтр-ы в Великобритании и более шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизнь на разных участках фронта”, — сообщил представитель “Стального фронта”, руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Благодаря компактным размерам и гусеничной ходовой части, FV432 Mark 2 может передвигаться по сложной местности, поэтому его используют для различных задач.

“Их проходимость гораздо лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизнь ребят, выполняющих сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно и переоснащаем внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя”, — рассказал боец 3-й штурмовой бригады Ампер

В инициативе добавили, что FV432 Mark 2 использовался британскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая войну в Персидском заливе (1990-1991), операции в Ираке и Афганистане.

Добавим, что "Стальной фронт" – милитарная инициатива, основанная бизнесменом Ринатом Ахметовым. Сумма, которую Ахметов инвестировал в поддержку Украины, превышает 9 млрд. грн.