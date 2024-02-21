Украина создала за границей военный логистический пункт

Правительство приняло постановление, регулирующее вопросы международной военной помощи. Кроме синхронизации процессов в оказании военной помощи, учета, мониторинга и контроля, налаживается еще логистика поставок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что постановление Правительства разрешило запуск "Украинского логистического пункта" вне государства.

"Фактически, это украинское подразделение при международном хабе, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинским", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

По его словам, в состав "Украинского логистического пункта" входят представители Минобороны, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и других государственных органов.

Это позволит наладить координацию по приему и транспортировке грузов, а также координировать перемещение украинских военных для обучения за границей.

"До этого деятельность украинского персонала на международном хабе партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это влекло за собой ряд финансовых, административных и организационных сложностей", - пояснил Гайдер.

Теперь, когда международную помощь доставляют в Украину, Генштаб распределяет ее между составляющими Сил безопасности и обороны для достижения наиболее эффективного и рационального использования. Транспортировкой по подразделениям занимаются подразделения логистики сил обороны.

"Одна из главных задач Минобороны – это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть, благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете", – подчеркнул замминистра обороны.

Напомним, Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США недавно провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами.

Также в Министерстве обороны США назначен ведущий контролер американской помощи, которая поступает в Украину – им стал генеральный инспектор ведомства Роберт Сторч.