Украинский дрон STING Mad Max «перепрошили» для повышения автономности полетов и точности сбросов, – Юрий Голик

Удерживать позицию в пространстве, летать без GPS-навигатора или полностью запрограммированным маршрутом – таким новым функционалом наделили STING Mad Max разработчики из команды предпринимателя и волонтера Юрия Голика. Хотя этот ударный дрон уже давно и успешно служит украинским защитникам, инженеры продолжают находить решение для его усовершенствования.

Бомбер Mad Max имеет на своем счету уничтоженные склады боеприпасов, русские укрепления и живую силу. Он сбрасывает груз в 3 кг и летит до 10 км, причем всегда прорывает защиту вражеских средств РЭБ и возвращается к нашим позициям. Последнее – отличительная черта всего модельного ряда STING, который оснащен защищенной линией связи и телеметрией. А благодаря усовершенствованию программного обеспечения STING Mad Max получил еще и дополнительные суперсилы.

В частности, ударный дрон сможет зависать в воздухе в определенной точке и на конкретной высоте. Такое замирание в пространстве позволяет оператору доставлять взрывные подарки оккупантам более точно и прицельно.

Важно, что беспилотник Mad Max – не одноразовая техника. После боевого вылета он направляется обратно к оператору и после подзарядки и закрепления нового боеприпаса может снова отправиться к врагу. Одна из новых функций предполагает, что возврат дрона может производиться без контроля с помощью камер и GPS-навигации.

И ключевое новшество – автономность полетов. Оператор может не контролировать дрон в течение всего вылета, а заранее запрограммировать последовательность действий Mad Max – его маршрут, высоту, координаты точки, где будет осуществлен автоматический сброс, а также возвращение домой после миссии. По словам разработчиков, эта функция будет особенно полезна для ночных вылетов, чтобы можно было обойтись без видеосвязи.

«Хотя наш бомбер STING Mad Max уже давно воюет и есть много отзывов, мы практически ежедневно продолжаем тестировать его возможности в полях. Многие десятки тестов. Это позволяет вносить изменения в работу отдельных узлов. Теперь это все нужно протестовать. И как можно быстрее. Чтобы новые партии наших бомберов были максимально производительными и удобными», – отметил Юрий Голик.