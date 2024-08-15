ВСУ начнут использовать пожарных роботов: как они выглядят

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил Украины инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Первый в Украине пожарный наземный робот допущен к эксплуатации в войсках.

Оператор с безопасного места направляет работа к эпицентру возгорания

Как уточняют в Минобороны, роботизированный комплекс пожаротушения – подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной гасящей пламя пены.

С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет работу в эпицентр возгорания. Поток жидкости, подаваемой на источник горения, можно регулировать дистанционно.

Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, установленной на платформе.

Как поможет ВСУ

Как сообщают в Минобороны, наземный роботизированный комплекс изначально разрабатывался для нужд гражданских чрезвычайно спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные.

"Такой робот нужен, например, на местности, где есть неразорвавшиеся боеприпасы в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих", — объясняют в ведомстве.

Кроме того, по требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

"Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водную стену"", — подчеркивают в Минобороны.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Министерство обороны Украины официально зарегистрировало, внесло в свой реестр и допустило в эксплуатацию около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), обеспечивающих защиту от мин и засад.