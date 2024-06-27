НАБУ и САП предотвратили взыскание 73 млн грн с "Укрбурштына"

Дочернему предприятию "Укрбурштын" удалось избежать потери почти 73 млн грн благодаря доказательствам, которые собрали НАБУ и САП.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В чем суть дела

Так, согласно сообщению органа, в сентябре 2020 года тогдашнее руководство ДП заключило договор ответственного хранения научно-технической документации, якобы принадлежавшей частному обществу. В дальнейшем директор "Укрбурштына" инсценировал похищение документов, в результате чего перед ООО образовался многомиллионный долг. После этого соучастники преступления инициировали возбуждение дела о банкротстве "Укрбурштына", чтобы впоследствии взыскать долг через соответствующую процедуру.

Как впоследствии выяснили детективы, никакой документации на самом деле не существовало.

13 июня 2024 года Верховный Суд, в частности, исследовав доказательства, собранные детективами и прокурорами, вынес постановление, которым окончательно отказал группе лиц во взыскании с ДП "Укрбурштын" фиктивного долга.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении трех обвиняемых в схеме завладения средствами ГП "Укрбурштын" с февраля 2023 года находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

Основателем дочернего предприятия "Укрбурштын" является государственная акционерная компания "Украинские полиметаллы" (100% акций принадлежат государству).

Фото: ua.depositphotos.com