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Закупка некачественных аптечек для ВСУ на 60 млн грн: подозревают чиновников и поставщиков
Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ выдвинули подозрение бывшему начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по поставке некачественных аптечек. Об этом сообщает ГБР.
Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь контрактов на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 миллиона гривен.
Впоследствии экспертиза установила, что аптечки не соответствуют установленным стандартам, не содержат всех необходимых компонентов, а имеющиеся препараты обладают ненадлежащим качеством.
Следовательно, правоохранители сообщили о подозрении в бездействии бывшему начальнику учебного центра (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинской службы – в халатности (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкции предусматривают лишение свободы сроком от 8 до 10 лет.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Частным предпринимателям, поставлявшим некачественные аптечки, поставлено в известность о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. За это предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.