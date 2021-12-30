Илон Маск спрогнозировал, когда люди освоят Марс

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск считает, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет, что, безусловно, является амбициозной целью для миллиардера. Об этом сообщает издание Interestingengineering.

Попасть на Марс через 10 лет — пессимистический прогноз для Маска, оптимистический — через 5 лет.

По словам бизнесмена, самое большое препятствие, которое нужно преодолеть SpaceX, — это разработка транспортного средства, которое может оптимизировать тоннаж на орбите, а затем на Марсе.

"Starship — самая сложная и продвинутая ракета из каких-либо. Фундаментальная оптимизация Starship сводится к минимуму затрат на тонну на орбиту и в конечном итоге на стоимость тонны на поверхности Марса", — отметил Маск.

В настоящее время, по его словам, никто не может попасть на Марс даже за 1 триллион долларов. Маск надеется сократить эксплуатационные расходы Starship примерно на 100–200 миллиардов долларов в год. Даже по меркуриальным меркам Маска, это было бы беспрецедентным инженерным достижением, подчеркнул миллиардер.

Для сравнения: НАСА выделило около 546,5 миллиона долларов на свою программу исследования Марса в 2020 году.

Если SpaceX удастся отправить спускаемый аппарат с экипажем на Марс в декабре 2031 года, человек выйдет на его поверхность на пару секунд, сразу же вернется в посадочный модуль, а затем улетит обратно на Землю.

Тем временем другие компании, осваивающие космос, не теряют времени. В сентябре этого года марсоход NASA со второй попытки добыл первый образец марсианского грунта.

В начале августа марсоход уже пытался получить образец грунта, но не смог. До этого "Персеверанс" впервые получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа.

В мае модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на Марс.