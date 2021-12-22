Космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС (ФОТО)

В среду, 22 декабря грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщает пресс-служба NASA.

Корабль доставил на МКС около трех тонн продовольствия, снаряжение для выхода в открытый космос, оборудование станции и орбитальной лаборатории для проведения научных экспериментов.

Dragon останется на станции в течение месяца, а затем вернется на Землю с оборудованием и результатами исследования в условиях микрогравитации для их анализа инженерами и учеными.

Фото: Raja Chari

Фото: Raja Chari

Эта версия грузового космического корабль Cargo Dragon имеет возможность производить стыковку со станцией в автоматическом режиме.

Успех полета особенно важен на фоне того, что в последнее время появились сообщения о переносе сроков других важных пусков космических кораблей.

Сначала не в первый раз NASA изменило дату запуска космического телескопа “Джеймс Уэбб”, который был запланирован на 24 декабря 2021 года. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Этот телескоп должен стать самой мощной космической обсерваторией, которая когда-либо была в распоряжении человечества, и помочь ответить сразу на несколько важных вопросов, касающихся нашей Вселенной — от формирования первых звезд и галактик до разгадок тайн темной материи и поиска жизни на экзопланетах.

Компания SpaceX Илона Маска также сообщила о переносе запуска миссии Transporter 3 с украинским спутником "Сич-2-30". Дата сдвинулась с 10 на 13 января 2022 года. Причем спутник уже полностью готов к запуску.