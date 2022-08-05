Південна Корея запустила свій перший місячний орбітальний апарат

Південна Корея 4 серпня розпочала свою першу місію на Місяць, коли її місячний орбітальний апарат злетів із станції у Флориді на борту ракети SpaceX. Про це стало відомо наступного дня, 5 серпня, повідомляє ABC News.

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Розроблений Корейським аерокосмічним науково-дослідним інститутом (KARI) орбітальний апарат Danuri, що означає "насолоджуйся місяцем", успішно відокремився від ракети Falcon 9.

Очікується, що він вийде на орбіту Місяця в грудні, перед початком річної місії. Danuri буде шукати можливі місця посадки для майбутніх місій, проводити наукові дослідження місячного середовища та тестувати космічні інтернет-технології.

Це другий крок Південної Кореї на шляху до освоєння космосу за останні шість тижнів. У червні країна вперше успішно запустила пакет супутників на орбіту навколо Землі за допомогою власної ракети. Перша спроба минулої осені провалилася: тестовий супутник не вийшов на орбіту.

Якщо Danuri досягне цілі, Південна Корея стане сьомим дослідником Місяця у світі та четвертим в Азії після Китаю, Японії та Індії.

Раніше повідомлялося, що Федеральне авіаційне управління США заявило, що компанія Ілона Маска SpaceX більше не має екологічних перешкод для запуску ракети Starship на Марс із Техасу.

SpaceX має вжити більше 75 заходів, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище, коли почнуться польоти Starship – космічного корабля, що є центральним у мріях Ілона Маска колонізувати Марс.

В свою чергу NASA має намір використати його для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року.