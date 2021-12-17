США обвиняют Китай в разработке "оружия, контролирующего мозг"

США внесли Китайскую академию военно-медицинских наук и 11 связанных с ней биотехнологических исследовательских институтов в черный список экспорта за якобы помощь китайским военным в разработке оружия для "контроля головного мозга". Об этом 17 декабря сообщило издание Financial Times.

"Китай предпочитает использовать эти технологии для контроля над своим народом и подавления членов этнических и религиозных меньшинств", - сказала министр торговли США Джина Раймондо.

Американский чиновник считает, что Китай использует новые биотехнологии, чтобы попытаться разработать будущие военные приложения, которые якобы смогут включать "редактирование генов, повышение производительности человека и интерфейсы мозга и машины".

Кроме того, 17 декабря Минфин включил крупнейшего в мире производителя коммерческих дронов DJI и семь других компаний в список "военно-промышленного комплекса Китая" из-за предполагаемого участия в слежке за уйгурами (тюркский коренной народ) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Американским инвесторам запрещено вкладывать средства в любую из 50 китайских компаний, которые сейчас находятся в черном списке США.

В число этих компаний входят Megvii и CloudWalk Technology, две компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для распознавания лиц, и Dawning Information Industry, производитель суперкомпьютеров, предоставляющий услуги облачных вычислений в Синьцзяне.

Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Власти США критикуют Китай из-за подавления продемократических протестов в Гонконге, за его политику в отношении Тибета и Тайваня, а также за задержание и жестокое обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне.

Вскоре к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине присоединилась Канада. Аналогичные решения приняли власти Великобритании и Австралии.

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