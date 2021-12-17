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США обвиняют Китай в разработке "оружия, контролирующего мозг"
США внесли Китайскую академию военно-медицинских наук и 11 связанных с ней биотехнологических исследовательских институтов в черный список экспорта за якобы помощь китайским военным в разработке оружия для "контроля головного мозга". Об этом 17 декабря сообщило издание Financial Times.
Американский чиновник считает, что Китай использует новые биотехнологии, чтобы попытаться разработать будущие военные приложения, которые якобы смогут включать "редактирование генов, повышение производительности человека и интерфейсы мозга и машины".
Кроме того, 17 декабря Минфин включил крупнейшего в мире производителя коммерческих дронов DJI и семь других компаний в список "военно-промышленного комплекса Китая" из-за предполагаемого участия в слежке за уйгурами (тюркский коренной народ) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Американским инвесторам запрещено вкладывать средства в любую из 50 китайских компаний, которые сейчас находятся в черном списке США.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В число этих компаний входят Megvii и CloudWalk Technology, две компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для распознавания лиц, и Dawning Information Industry, производитель суперкомпьютеров, предоставляющий услуги облачных вычислений в Синьцзяне.
Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Власти США критикуют Китай из-за подавления продемократических протестов в Гонконге, за его политику в отношении Тибета и Тайваня, а также за задержание и жестокое обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне.
Вскоре к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине присоединилась Канада. Аналогичные решения приняли власти Великобритании и Австралии.
Фото: Depositphotos