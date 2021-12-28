Ученые обнаружили часть тела, о существовании которой ранее не знали

Группа исследователей под руководством доктора наук Сильвии Мезей из отдела биомедицины Базельского университета и профессора Йенса Кристофа Тюрпа из Университетского центра стоматологической медицины Базеля (UZB) открыла часть человеческого тела, о которой не было известно ранее.

Как сообщило издание Interestingengineering, ученые обнаружили глубокий третий слой жевательной мышцы во рту человека.

В современных учебниках по анатомии описываются только два слоя жевательных мышц: один глубокий и один поверхностный.

"Однако в нескольких исторических текстах также упоминается возможное существование третьего слоя, но информация в этих книгах крайне непоследовательна в отношении его положения. Пересмотр жевательной мышцы человека — первое описание его венечной части", — говорится в материале, опубликованном в журнале Annals of Anatomy, в котором подробно описывается третий слой мышцы.

Ученые подчеркивают, что этот глубокий отдел жевательной мышцы четко отличается от двух других слоев с точки зрения его направления и функции.

Судя по расположению мышечных волокон, мышечный слой, вероятно, помогает стабилизировать нижнюю челюсть за счет "подъема и втягивания" венечного отростка.

Исследователи предложили назвать этот слой Musculus masseter pars coronidea или "короноидный участок жевательной мышцы". Известно, что этот слой соединяется с небольшим треугольным участком нижней челюсти, называемым венечным отростком.

Ранее сообщалось, что в Британии создали роботов с человеческой мимикой. Робот по имени Ameca может показать серию разных выражений лица человека и эмоций. Ameca показывает выражение лица человека, который только проснулся, также робот демонстрирует удивление и другие эмоции.

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