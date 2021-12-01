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Наука
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Украинский спутник "Сич" прошел успешные испытания (ФОТО)

Запуск спутника запланирован на 10 января 2022 года
Испытания спутника "Сич". Фото: Facebook/Владимир Тафтай

Спутник "Сич-2-30", который изготовлен в конструкторском бюро "Южное" в Днепре, успешно прошел испытания. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Фото 2 — Украинский спутник "Сич" прошел успешные испытания (ФОТО)

По его словам, в ближайшее время аппарат должны отправить на космодром в американском штате Флорида.

Фото 3 — Украинский спутник "Сич" прошел успешные испытания (ФОТО)

"Украинский спутник "Сич-2-30" готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Госкосмическое агентство без отклонений от графика сработало с ведущим предприятием ракетно-космической отрасли страны КБ "Южное", – написал Тафтай.

Он отметил, что все параметры спутника соответствуют поставленным техническим требованиям.

"Как я уже говорил, этот спутник для гражданских нужд нашего государства. Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем", – пояснил чиновник.

Тафтай добавил, что запуск спутника запланирован на 10 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли на январь 2022 года.

Контракт с компанией ISILaunch (Нидерланды) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30" КБ Южное заключило в мае 2021 года. Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки из семи спутников.