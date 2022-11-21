10 років розвитку НААУ – це історія успіху сучасної України, – Ізовітова

За перші 10 років роботи Національна асоціація адвокатів України продемонструвала, які очевидні переваги незалежне адвокатське самоврядування може принести громадянам і всій Українській державі.

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Про це сказала голова НААУ і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час урочистого засідання РАУ за нагоди ювілею, повідомляють Українські Новини.

"Ми пройшли чималий шлях, і хоча ми ще на шляху ставлення, рухаємося системно і послідовно, виборюючи встановлену Конституцією і законом незалежність. Завдяки цьому нам вдалося досягнути авторитету та поваги до адвокатури як інституту громадянського суспільства", - наголосила голова НААУ.

Ізовітова підкреслила: до створення і розвитку самоврядної організації адвокатури долучилася вся професійна спільнота, кожен адвокат.

"За майже 10 років нам вдалося створити працюючий механізм саморегулювання професії, заснований на чіткому балансі повноважень, компетентності обраних представників адвокатського самоврядування, інтелектуальному та управлінському потенціалі", - зазначила вона.

На сьогодні спільноті вдалося вибудувати ефективну модель самоврядування, за якої адвокатура кожного регіону України має повну автономію у реалізації своїх повноважень, а центр - виконує свою лідерську, представницьку та координуючу роль.

"Чим сильніші і стабільніші регіональні спільноти, тим сильнішим і потужнішим є центр і вся система органів у цілому", - зауважила голова НААУ.

Про те, наскільки за 10 років зріс престиж адвокатської професії свідчать цифри: якщо в 2013 році в Єдиному реєстрі адвокатів України нараховувалось 8,4 тисяч адвокатів, то за останніми даними реєстру, їх вже понад 65,5 тисяч.

Регіональніта національні органи самоврядування разом з міжнародними партнерами забезпечують постійне зростання професійного рівня адвокатів. За десять років відбулося понад 4 тисячі заходів з підвищення кваліфікації, загальна кількість їхніх учасників, враховуючий, що кожен адвокат пройшов не один подібний захід, досягла майже 600 тисяч.

"Створено Вищу школу адвокатури; співпраця з кращими юридичними університетами по всій країні передбачена спільним меморандумами з НААУ", - додала Ізовітова.

Також свідченням зростання авторитету і ролі адвокатури а державі є розвиток ЄРАУ. Він створювався, як електрона база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, і фактично став відправною точкою у діяльності НААУ.

З січня 2019 року ЄРАУ став доступний онлайн, на сайті НААУ почав функціонувати електронний "Особистий кабінет адвоката". Ізовітова також нагадала, що вже у 2020 році було укладено меморандум з Державною судовою адміністрацією про інтеграцію можливостей реєстру до підсистеми Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" можливостей Єдиного реєстру адвокатів України.

Голова НААУ додала, що активна робота з розбудови цифрових інструментів для роботи адвокатів суттєво допомогла їхній діяльності за часів карантинних обмежень, а напрацювання НААУ в сфері цифрової трансформації не лише полегшили роботу українських адвокатів, але й допомогли ствердити її авторитет серед іноземних колег.

"Цікавість міжнародних партнерів викликають, серед іншого, Єдиний реєстр адвокатів, електронний ордер адвоката, система реєстрації та обліку балів з підвищення професійного рівня адвокатів, а також онлайн-платформи підвищення професійного рівня адвокатів", - зауважила голова НААУ.

Ізовітова наголосила, що на сьогодні Національна асоціація адвокатів України змогла отримати визнання і за кордоном: вона розбудовує рівноправні відносини з національними адвокатурами інших країн, найбільшими професійними організаціями адвокатів і юристів по всьому світу, зокрема є членом до IBA (InternationalBarAssociation) і приєдналася до Ради адвокатських та правничих товариств Європи (СCBE).

"Попереду у НААУ багато задумів і планів. Однак сьогодні з впевненістю можна сказати, що створення Національної асоціації адвокатів України принесло очевидні переваги для всієї Української держави та її громадян", - наголосила Ізовітова.