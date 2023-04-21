3 10 травня українці зможуть отримати кошти на ремонт через "єВідновлення" - Шмигаль

Прем’єр-міністр зазначив, що розпочалось тестування програми “єВідновлення”, за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок.

Про це Денис Шмигаль написав в телеграм-каналі.

Сервіс працюватиме в "Дії" з 10 травня, отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

"Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку. Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю", - зазначив Шмигаль.

Разом із тим представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук озвучив подробиці надання компенсації.

Окремі категорії обʼєктів нерухомості:

Одноквартирні будинки, у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу;

Зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці;

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності;

Будинки садибного типу, дачні та садові;

Квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у випадку, якщо місця загального користування не пошкоджені).

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 11 квітня прийняла в цілому законопроєкт №7632 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно". Рішення підтримав 281 народний депутат.