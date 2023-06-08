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Суспільство
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Aurum Group та Альона Лебедєва отримали подяку від прикордонників за допомогу у зміценнні кордону

Aurum Group та Альона Лебедєва отримали подяку від прикордонників за допомогу у зміценнні кордону

Державна прикордонна служба подякувала Aurum Group та Альоні Лебедєвій за допомогу у зміцненні кордону від агресора.

Від імені керівництва пʼятнадцятої прикордонної застави та усього особового складу висловлюю Вам слова безмежної вдячності за допомогу надану вашим підприємством в цей скрутний для нашої країни час, за активну громадську діяльність вагомий внесок у зміцненні безпеки державного кордону, плідну співпрацю у боротьбі за територіальну цілісність, незалежність України.

Фото 2 — Aurum Group та Альона Лебедєва отримали подяку від прикордонників за допомогу у зміценнні кордону

"Ваша активна громадська позиція та дієвий патріотизм є важливою запорукою наближення нашої перемоги над рашиською навалою. Разом ми зможемо подолати всі труднощі яка ставить перед нами війна за нашу свободу та незалежність" - йдеться у подяці. 