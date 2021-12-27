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Беларусь начала вакцинацию подростков против коронавируса
В Беларуси в понедельник началась вакцинация детей от 12 лет против Covid-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает информационное агентство "Белта".
"Привить против Covid-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию", - говорится в сообщении ведомства.
Для вакцинации детей предлагается инактивированная китайская вакцина против инфекции Covid-19 (Vero Cell).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции Covid-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей", - отметили в Минздраве Беларуси.
Напомним, Украина вводит ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа.
В середине декабря этого года Минздрав также разрешил отдельным категориям лиц получать дополнительную вакцину против коронавируса. Согласно приказу, который подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, получить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется:
- людям с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- лицам с рядом других иммунодефицитов.
Напоминаем, по словам Ляшко, всем украинцам разрешат делать бустерную прививку против Covid-19 не раньше января-февраля 2022 года. Дело в том, что для принятия такого решения страна должна достигнуть определенного показателя вакцинации.