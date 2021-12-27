Беларусь начала вакцинацию подростков против коронавируса

В Беларуси в понедельник началась вакцинация детей от 12 лет против Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает информационное агентство "Белта".

"Привить против Covid-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию", - говорится в сообщении ведомства.

Для вакцинации детей предлагается инактивированная китайская вакцина против инфекции Covid-19 (Vero Cell).

"Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции Covid-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей", - отметили в Минздраве Беларуси.

Напомним, Украина вводит ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа.

В середине декабря этого года Минздрав также разрешил отдельным категориям лиц получать дополнительную вакцину против коронавируса. Согласно приказу, который подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, получить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется:

людям с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитов.

Напоминаем, по словам Ляшко, всем украинцам разрешат делать бустерную прививку против Covid-19 не раньше января-февраля 2022 года. Дело в том, что для принятия такого решения страна должна достигнуть определенного показателя вакцинации.