Безперервну роботу основних лікарень забезпечують 4 тисячі генераторів - МОЗ

Система охорони здоров’я України має вже 4 тисячі генераторів. Цього достатньо,щоб забезпечити безперервну роботу основних лікарень.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Зараз в системі охорони здоров’я вже функціонує 4 тисячі генераторів, і з них велика кількість потужних генераторів. Міністерство охорони здоров’я поставило вже близько 600 генераторів, також завершена закупівля за кошти позики Світового банку ще 1100 генераторів", - зазначив він.

За його словами, генератори закуповувалися за кошти з різних джерел: місцевих бюджетів, самих медичних закладів, Міністерства охорони здоров’я, коштом допомоги міжнародних партнерів, благодійників.

Ляшко зазначив, що цієї кількості генераторів має вистачити, щоб забезпечити безперебійну роботу основних лікарень.

Водночас як додав міністр, велика кількість амбулаторій, пунктів базування екстреної медичної допомоги також потребує забезпечення енергонезалежності.

"Тому ми продовжуємо цей процес і хочемо його завершити з розумінням того, що у випадку повного блекауту кожна медична установа, пункт базування екстреної медичної допомоги і центр первинної медико-санітарної допомоги будуть забезпечені альтернативними джерелами електропостачання", - сказав Ляшко.

Окрім того, за його словами, у системі охорони здоров’я вже працює понад 1100 терміналів Starlink, які дозволяють закривати основну потребу системи.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще у листопаді 2022року повідомляв, що українські лікарні підготують до роботи в умовах блекауту.