БФ "Надія" та Олексій Омельяненко допомагають бійцям і медикам на фронті: здійснено вже 181 виїзд

Фонд "Надія" за підтримки мецената Олексія Омельяненка здійснив 181-й виїзд у найгарячіші точки фронту – Купʼянськ на Харківщині, Лиман та Покровськ на Донеччині та Оріхів у Запорізькій області.

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Як повідомили у фонді, завдяки підтримці партнерів, зокрема і Омельяненка, лише за останній час було посилено захисників України 25 потужними станціями РЕБ, тисячами "старлінків", сотнями генераторів та зарядних станцій.

"Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати сили оборони України, та продовжуємо робити для цього все", - зазначив голова наглядової ради фонду, перший заступник комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Окрім безпосередньої підтримки бойових підрозділів, Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" у партнерстві з Олексієм Омельяненком надають системну допомогу українським лікарням, особливо тим, що знаходяться поблизу лінії фронту.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен український воїн і кожен цивільний мешканець прифронтових регіонів, який постраждав від бойових дій, мали шанс на порятунок. Забезпечуємо фронтові шпиталі та лікарні всім необхідним", - зазначив Олексій Омельяненко.

Зокрема, передано 50 швейцарських апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse Schiller, понад 100 підігрівачів для інфузій, лазерне хірургічне обладнання, артроскопи для безрозрізних операцій на кінцівках.

Також встановлено п'ять кабінетів гастроколоноскопії Fuji у прифронтові шпиталі Донеччини та Харківщини, 11 апаратів "гостра нирка", в постраждалі регіони передано і сотні реанімаційних моніторів, томографи, апарати КТ і МРТ, сучасні УЗД-апарати, рентгенапарати та операційні столи.

"Віримо, що наша підтримка допоможе врятувати багато життів, адже хоробрі українські лікарі щодня борються за кожного пораненого. Наш обов’язок – підтримувати їх у цій надзвичайно важливій місії", – резюмував Омельяненко.