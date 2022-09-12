Більшість чоловіків мають бути готові воювати, – Резніков

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, що чоловіки у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати.

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Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву", - каже Резніков.

Він додав, що країна перебуває у стані війни, тому чоловіки відповідних вікових параметрів мають бути готовими воювати.

"Навіть не бути призваними, а воювати", – каже він.

Нагадаємо, що у разі введення на території України воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.