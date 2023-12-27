Благодійна кухня гарячих страв від Ukrainian Food Foundation відкрита в Києві

Ukrainian Food Foundation займається в Україні боротьбою з проблемами бідності та голоду. Сьогодні фундація запускає в Києві благодійний проєкт, який дозволить вивести підтримку українців на новий рівень.

Проєкт має назву «Noble Kitchen» та поєднує в собі благодійний ресторан та кухню гарячих страв.

“Сьогодні проблема нестачі продовольства через війну стає дедалі гострішою. Про це голосно заявляють на міжнародній арені, а ми в Ukrainian Food Foundation бачимо це зсередини, працюючи з питанням кожен день. Вже 4-ий рік наша фундація займається боротьбою з проблемами бідності та голоду в Україні через порятунок від утилізації надлишків продуктів харчування та напоїв, які були передані продовольчими мережами та виробниками у промислових масштабах та безкоштовну їх передачу українцям, які найбільше цього потребують. У грудні виповнився рівно рік, як ми займаємося наданням продовольчої підтримки українцям разом з компанією PepsiCo в Україні. Проєкт відкриття благодійної кухні — логічне продовження цієї співпраці, яка дозволить вивести підтримку українців на новий рівень” — Андрій Береговий, співзасновник та СЕО фонду.

Кухня “Noble Kitchen” має благородну місію годувати людей через порятунок їжі та функціонуватиме щоденно. Це перша в Україні кухня, яка слідує філософії “zero waste”. Адже в процесі готування смачної та поживної їжі переважно використовуються врятовані продукти, що передані на благодійній основі продовольчими мережами та виробниками, що дозволяє докуповувати лише необхідне. Завдяки цьому вдається боротися з проблемами бідності та голоду, а також з харчовим марнотрацтвом. Основна мета кухні — приготування та доставка обідів людям з числа внутрішньо переміщених осіб, які найбільше потребують продовольчої підтримки. В планах команди — видача більш ніж 10 000 порцій їжі на місяць. Наявність власної кухні дозволить зробити гаряче харчування тисяч людей більш якісним та різноманітним, а головне — регулярним.

Разом із кухнею в рамках спільного проєкту було відкрито благодійний ресторан “Noble Kitchen” на 40 посадочних місць. Головна мета закладу — організація та проведення обідів та вечерь для внутрішньо переміщених осіб на безкоштовній основі.

Крім головної функції — смачно нагодувати людей, — команда ресторану переслідує особливу мету — створити місце де завжди раді людям, які потребують допомоги, створити ком'юніті, де люди можуть поспілкуватися між собою та разом провести час.

Через велику кількість бажаючих, обслуговування в ресторані відбувається за попереднім записом. Здійснити його можна заповнивши форму на сторінках фундації в соціальних мережах.

Проєкт «Noble Kitchen» реалізується за підтримки компанії PepsiCo в Україні та фінансування від PepsiCo Foundation.