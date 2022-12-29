Благодійний фонд “Майбутнє – дітям”: головні підсумки року

Головним підсумком 2022 року для Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” став переїзд мешканців Центру соціальної підтримки дітей та сімей “Домашнє тепло” до щойно відремонтованої будівлі й щоденна адресна гуманітарна допомога, яку протягом 10 місяців надавала команда Фонду дітям та родинам внутрішньо переміщених осіб.

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До повномасштабної війни БФ “Майбутнє – дітям” опікувався дітьми, які потребували допомоги з сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії Хустського району Закарпаття. З початком бойових дій гуртожиток навчального закладу став прихистком для сотень внутрішньо переміщених осіб, котрі рятувались з Київщини, Харківщини, Маріуполя, з-під Ізюма та інших регіонів України від агресора.

“Ті перші дні були справжнім випробуванням: на прохання керівництва нашої Горінчівської громади ми поселили людей, а наступного дня постало питання, як їх харчувати, – пригадує директорка БФ “Майбутнє – дітям” Любов Ковач. – Буквально “кинули клич”, і місцеві мешканці почали приносити, хто що міг. Згодом до допомоги долучились волонтерські та благодійні організації, з якими ми встановили партнерські відносини, також ми запросили до співпраці іноземні фонди”.

У червні до Нижнього Бистрого з зони, наближеної до бойових дій, евакуювали 37 дітей-вихованців навчально-реабілітаційних центрів Чернігівщини. У переважній більшості це були діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, котрі потребували особливого догляду. Тож треба було знову організовувати стабільне постачання свіжого м'яса, овочів, фруктів, молочних продуктів – всього того, що має бути в раціоні неповнолітніх. Також виникла потреба в одязі, взутті, засобах гігієни, підгузках, ліках тощо.

За цей час працівники Фонду та Гімназії надали допомогу майже 500 дітям та дорослим, було приготовано понад 135 000 порцій сніданків, обідів та вечерь.

А у день Святого Миколая 19 дітей із соціально незахищених родин святкували новосілля в оновленому комфортному приміщенні Центру “Домашнє тепло”. Цей центр є унікальним, бо його діяльність співфінансується благодійниками та громадою – фондом “Майбутнє – дітям” та Горінчівською територіальною громадою, і аналогів на Закарпатті немає.

“Команда БФ “Майбутнє – дітям” працювала не лише у Закарпатті, а й в інших областях України, – розповів голова наглядової ради Фонду Олег Ігнатко. – Була організована системна робота Гуманітарного хабу ТЕЦ-5 у Харкові. За цей період доставлено та розподілено між мешканцями Харкова та прилеглих районів центра області 200 тонн гуманітарних вантажів. Перш за все, це харчі, вода. А також генератори, павербанки, одяг та взуття для дорослих і малюків, дитяче харчування, засоби гігієни, медикаменти, господарські й канцелярські товари, побутова хімія”.

Окремим пунктом у діяльності Фонду є співпраця з партнерами з Нюрнберга (Німеччина). Завдяки їм клінічні заклади Харківської області отримали 2 високоточні анестезійні апарати, 360 сучасних функціональних ліжок та 20 спеціальних ліжок для операційних.

Ще одним напрямом роботи Фонду була допомога дітям-спортсменам із постраждалих Бучі, Гостомеля та Ірпеня у створенні ним умов для продовження тренувального процесу. Для цього було проведено низку спортивних змагань для дітей саме у цих містах після їхньої деокупації, а зрештою, завдяки сприянню НОК України та мецената Анатолія Бойко, було влаштовано літній навчально-тренувальний табір для 100 дітей та підлітків в місті Лутракі (Греція). Протягом двох місяців юні спортсмени вдосконалювали свої навички та брали участь у міжнародних змаганнях проєкту Olympic Dreams 2022.

“Метою проєкту було не лише прагнення зберегти життя дітей, а й створити можливості для їхнього розвитку, – зазначив підприємець та меценат Фонду Анатолій Бойко. – Ми раді, що це вдалося, що діти змогли продовжити тренування під мирним небом, зосередившись на досягненні спортивних цілей”.

Результати літнього табору вражають: його учасники здобули три “золота”, два “срібла”, три “бронзи” на чемпіонатах і Кубках Європи та Європейських Іграх різних вікових категорій, 4 “золота” та 3 “бронзи” – на чемпіонатах України. Шість учасників табору виконали норматив майстра спорту України, а одна учасниця – Анастасія Чижевська – стала майстром спорту міжнародного класу. Близько 20 спортсменів проєкту увійшли до складу Національної збірної України.

Всі розпочаті проєкти Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” будуть продовжені та розвинуті у наступному році.