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Благодійний фонд “Майбутнє – дітям”: головні підсумки року
Головним підсумком 2022 року для Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” став переїзд мешканців Центру соціальної підтримки дітей та сімей “Домашнє тепло” до щойно відремонтованої будівлі й щоденна адресна гуманітарна допомога, яку протягом 10 місяців надавала команда Фонду дітям та родинам внутрішньо переміщених осіб.
До повномасштабної війни БФ “Майбутнє – дітям” опікувався дітьми, які потребували допомоги з сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії Хустського району Закарпаття. З початком бойових дій гуртожиток навчального закладу став прихистком для сотень внутрішньо переміщених осіб, котрі рятувались з Київщини, Харківщини, Маріуполя, з-під Ізюма та інших регіонів України від агресора.
“Ті перші дні були справжнім випробуванням: на прохання керівництва нашої Горінчівської громади ми поселили людей, а наступного дня постало питання, як їх харчувати, – пригадує директорка БФ “Майбутнє – дітям” Любов Ковач. – Буквально “кинули клич”, і місцеві мешканці почали приносити, хто що міг. Згодом до допомоги долучились волонтерські та благодійні організації, з якими ми встановили партнерські відносини, також ми запросили до співпраці іноземні фонди”.
У червні до Нижнього Бистрого з зони, наближеної до бойових дій, евакуювали 37 дітей-вихованців навчально-реабілітаційних центрів Чернігівщини. У переважній більшості це були діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, котрі потребували особливого догляду. Тож треба було знову організовувати стабільне постачання свіжого м'яса, овочів, фруктів, молочних продуктів – всього того, що має бути в раціоні неповнолітніх. Також виникла потреба в одязі, взутті, засобах гігієни, підгузках, ліках тощо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За цей час працівники Фонду та Гімназії надали допомогу майже 500 дітям та дорослим, було приготовано понад 135 000 порцій сніданків, обідів та вечерь.
А у день Святого Миколая 19 дітей із соціально незахищених родин святкували новосілля в оновленому комфортному приміщенні Центру “Домашнє тепло”. Цей центр є унікальним, бо його діяльність співфінансується благодійниками та громадою – фондом “Майбутнє – дітям” та Горінчівською територіальною громадою, і аналогів на Закарпатті немає.
“Команда БФ “Майбутнє – дітям” працювала не лише у Закарпатті, а й в інших областях України, – розповів голова наглядової ради Фонду Олег Ігнатко. – Була організована системна робота Гуманітарного хабу ТЕЦ-5 у Харкові. За цей період доставлено та розподілено між мешканцями Харкова та прилеглих районів центра області 200 тонн гуманітарних вантажів. Перш за все, це харчі, вода. А також генератори, павербанки, одяг та взуття для дорослих і малюків, дитяче харчування, засоби гігієни, медикаменти, господарські й канцелярські товари, побутова хімія”.
Окремим пунктом у діяльності Фонду є співпраця з партнерами з Нюрнберга (Німеччина). Завдяки їм клінічні заклади Харківської області отримали 2 високоточні анестезійні апарати, 360 сучасних функціональних ліжок та 20 спеціальних ліжок для операційних.
Ще одним напрямом роботи Фонду була допомога дітям-спортсменам із постраждалих Бучі, Гостомеля та Ірпеня у створенні ним умов для продовження тренувального процесу. Для цього було проведено низку спортивних змагань для дітей саме у цих містах після їхньої деокупації, а зрештою, завдяки сприянню НОК України та мецената Анатолія Бойко, було влаштовано літній навчально-тренувальний табір для 100 дітей та підлітків в місті Лутракі (Греція). Протягом двох місяців юні спортсмени вдосконалювали свої навички та брали участь у міжнародних змаганнях проєкту Olympic Dreams 2022.
“Метою проєкту було не лише прагнення зберегти життя дітей, а й створити можливості для їхнього розвитку, – зазначив підприємець та меценат Фонду Анатолій Бойко. – Ми раді, що це вдалося, що діти змогли продовжити тренування під мирним небом, зосередившись на досягненні спортивних цілей”.
Результати літнього табору вражають: його учасники здобули три “золота”, два “срібла”, три “бронзи” на чемпіонатах і Кубках Європи та Європейських Іграх різних вікових категорій, 4 “золота” та 3 “бронзи” – на чемпіонатах України. Шість учасників табору виконали норматив майстра спорту України, а одна учасниця – Анастасія Чижевська – стала майстром спорту міжнародного класу. Близько 20 спортсменів проєкту увійшли до складу Національної збірної України.
Всі розпочаті проєкти Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” будуть продовжені та розвинуті у наступному році.