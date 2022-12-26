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Тип
Advertorial Advertorial
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Благодійний проєкт «Станьте чарівником!» від мережі магазинів «Антошка»

Благодійний проєкт «Станьте чарівником!» від мережі магазинів «Антошка»

Чудово, коли добра справа стає традицією. Вже четвертий рік поспіль «Антошка» проводить благодійний проєкт в підтримку вихованців дитячих будинків України і 

дає можливість своїм покупцям зробити щасливими не тільки своїх дітей, а й дітей, що не мають батьків. Вони також прагнуть святкового настрою, мріють, діляться заповітними бажаннями. Й пишуть листи чарівникам. Стати таким може кожен із нас – цьогоріч Санта та ельфи точно не впораються самотужки. 

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Ялиночки в магазинах «Антошка» вже прикрашені незвичайними паперовими кульками. На них – побажання дітей, що виховуються в дитячих будинках України. Хоча більшість дитячих будинків наразі евакуйована, кілька старших груп залишилось. Е бажання дітей-переселенців, що перебувають разом з непрацездатними родичами (бабусями, сестрами тощо), яким теж самі не впоряються. Інформація про дітей, що потребують допомоги, як завжди, була отримана з надійних і перевірених джерел: БФ «Благомай», Служби у справах дітей Одеської міської ради та гуманітарної місія UFamily.

Бажання дітей дуже скромні, та вони неодмінно мають здійснитися! Що для цього потрібно? Долучитися до благодійної акції!

Підійдіть до ялинки, встановленої в магазині «Антошка», перегляньте паперові кульки та оберіть ті побажанням дитини щодо подарунку на Новий рік, які ви можете здійснити. Перевтілюйтеся в чарівників, здійснюючи заповітну мрію дитини!

Придбайте подарунок дитині – це можуть бути солодощі, одяг, іграшки, можливе й вживані, але гарної якості і в гарному стані. У магазині закріплять згори обрану паперову кульку і, за вашим бажанням, на ній вкажуть ваш номер телефону, для отримання фотозвіту.

Подарунки будуть доставлятися у дитячі будинки, а вам як дарувальнику прийде фотозвіт після вручення усіх подарунків – ці щирі дитячі емоції безцінні!

Період проведення благодійної акції від «Антошка» – з 6 грудня 2022 року по 9 січня 2023 року. Однак, щоб малюки встигли отримати подарунки вчасно, до Нового року, придбати їх бажано до 27 грудня. Станьте чарівниками й власноруч творіть дива – радісні, світлі, надихаючі. У цьому й полягає справжня магія свят!

Магазини Антошка, де розміщені кульки с побажаннями:

Одеса:

Грецька площа, 5;

пров. Семафорний, 4, ТРЦ FONTAN SKY; вул. О. Невського, 57; вул. Мала Арнаутська, 117; вул. Івана та Юрія Лип, 14; вул. Давида Ойстраха, 32 ТРЦ Сіті Центр Котовський;

пр-т Небесної Сотні, 2 ТРЦ Сіті Центр.

Київ:

бульв. Лесі Українки, 19; Казка Київ, вул. Велика Васильківська, 54; вул. Анни Ахматової, 48А; вул. Берковецька, 6Д, ТРЦ «Лавина»; пр-т Перемоги, 17/23; Кільцева дорога, 1, ТРЦ «Respublika Park»; Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А, ТРЦ EUROпарк.

Львів:

Соборна площа, 14, ТРЦ «Роксолана», 3-й поверх; вул. Наукова, 35А, ТЦ «ВАМ».

Чорноморськ: пр-т Миру, 17А/1.

Ужгород: вул. Корзо, 5.