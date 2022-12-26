Благодійний проєкт «Станьте чарівником!» від мережі магазинів «Антошка»

Чудово, коли добра справа стає традицією. Вже четвертий рік поспіль «Антошка» проводить благодійний проєкт в підтримку вихованців дитячих будинків України і дає можливість своїм покупцям зробити щасливими не тільки своїх дітей, а й дітей, що не мають батьків. Вони також прагнуть святкового настрою, мріють, діляться заповітними бажаннями. Й пишуть листи чарівникам. Стати таким може кожен із нас – цьогоріч Санта та ельфи точно не впораються самотужки.

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Ялиночки в магазинах «Антошка» вже прикрашені незвичайними паперовими кульками. На них – побажання дітей, що виховуються в дитячих будинках України. Хоча більшість дитячих будинків наразі евакуйована, кілька старших груп залишилось. Е бажання дітей-переселенців, що перебувають разом з непрацездатними родичами (бабусями, сестрами тощо), яким теж самі не впоряються. Інформація про дітей, що потребують допомоги, як завжди, була отримана з надійних і перевірених джерел: БФ «Благомай», Служби у справах дітей Одеської міської ради та гуманітарної місія UFamily.

Бажання дітей дуже скромні, та вони неодмінно мають здійснитися! Що для цього потрібно? Долучитися до благодійної акції!

✓ Підійдіть до ялинки, встановленої в магазині «Антошка», перегляньте паперові кульки та оберіть ті побажанням дитини щодо подарунку на Новий рік, які ви можете здійснити. Перевтілюйтеся в чарівників, здійснюючи заповітну мрію дитини!

✓ Придбайте подарунок дитині – це можуть бути солодощі, одяг, іграшки, можливе й вживані, але гарної якості і в гарному стані. У магазині закріплять згори обрану паперову кульку і, за вашим бажанням, на ній вкажуть ваш номер телефону, для отримання фотозвіту.

✓ Подарунки будуть доставлятися у дитячі будинки, а вам як дарувальнику прийде фотозвіт після вручення усіх подарунків – ці щирі дитячі емоції безцінні!

Період проведення благодійної акції від «Антошка» – з 6 грудня 2022 року по 9 січня 2023 року. Однак, щоб малюки встигли отримати подарунки вчасно, до Нового року, придбати їх бажано до 27 грудня. Станьте чарівниками й власноруч творіть дива – радісні, світлі, надихаючі. У цьому й полягає справжня магія свят!

Магазини Антошка, де розміщені кульки с побажаннями:

Одеса:

Грецька площа, 5;

пров. Семафорний, 4, ТРЦ FONTAN SKY; вул. О. Невського, 57; вул. Мала Арнаутська, 117; вул. Івана та Юрія Лип, 14; вул. Давида Ойстраха, 32 ТРЦ Сіті Центр Котовський;

пр-т Небесної Сотні, 2 ТРЦ Сіті Центр.

Київ:

бульв. Лесі Українки, 19; Казка Київ, вул. Велика Васильківська, 54; вул. Анни Ахматової, 48А; вул. Берковецька, 6Д, ТРЦ «Лавина»; пр-т Перемоги, 17/23; Кільцева дорога, 1, ТРЦ «Respublika Park»; Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А, ТРЦ EUROпарк.

Львів:

Соборна площа, 14, ТРЦ «Роксолана», 3-й поверх; вул. Наукова, 35А, ТЦ «ВАМ».

Чорноморськ: пр-т Миру, 17А/1.

Ужгород: вул. Корзо, 5.