Бойовику, що охороняв терориста "Гіві", дали 13 років тюрми - СБУ

Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика "ДНР", що був одним із особистих охоронців Михайла Толстих на прізвисько "Гіві", який очолював незаконне угрупування "Сомалі".

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Як вказує Служба безпеки України, яка проводила слідство у цій справі, фігурант також був ньюзмейкером зазначеного угруповання і спільно з "Гіві" давав інтерв’ю "журналістам ДНР".

Його визнали винним за частиною 1 статті 111 (державна зрада), частина 1 статті 258-3 (участь у терористичній організації) та частиною 2 статті 260 (участь у діяльності незаконних збройних формувань).

"Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення Путіним "спеціальної воєнної операції" пішов у наступ на мирні українські території. Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року. Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності", - зазначають у СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Нагадаємо також, що за матеріалами СБУ суд засудив до 9 років тюрми інформаторку, яка наводила вогонь по українських військах на Донбасі.