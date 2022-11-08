Будівлю київського телецентру вирішили законсервувати: які причини

Національна суспільна телерадіокомпанія України консервує приміщення київського телецентру на вулиці Юрія Іллєнка, 42, через форму будівлі відомого як "Олівець", на період воєнних дій через безпекові ризики, а також з метою мінімізації енерговитрат та економії бюджетних коштів. Про це йдеться у повідомленні НСТУ.

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Як зазначив член правління "Суспільного", відповідальний за операційну діяльність, Родіон Кочубей, працівники залишили телецентр із початком повномасштабного вторгнення через питання безпеки.

"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з "Олівцем", внаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання залишатися там чи ні — не стояло. Варто враховувати, що "Олівець" — це 24-поверховий хмарочос, де під час повітряної тривоги відключаються ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей", - вказав він.

За словами Кочубея, від початку повномасштабного вторгнення РФ працівники не поверталися до "Олівця", а перейшли до інших локацій та офісів. Зараз частина людей працює в місці, з якого починалась історія української телерадіокомпанії — в історичній будівлі на Хрещатику.

"Частина працює у Будинку звукозапису. Звичайно, це не 24 поверхи "Олівця", місця не вистачає, але ми адаптуємося до тих умов, що є, підтримуємо одне одного, ділимося кабінетами й технікою. Також значна частина працює за можливості дистанційно і в офісах у різних регіонах країни", - розповів член правління НСТУ.

Друга ж причина консервації "Олівця", за його словами, пов’язана з питанням енергетичної безпеки, а саме мінімізацією енерговитрат задля економії ресурсів газу.

"Олівець" має автономне опалення. Станом на сьогодні ми виходимо з мінімальних об’ємів споживання газу, потрібних для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", — розповів Кочубей, додавши, що обладнання з телецентру наразі перенесено до інших локацій.

Третьою причиною він назвав економію бюджетних коштів, оскільки цього року у "Суспільного" був "бюджет виживання", коли фінансування виділено лише на декілька статей.

"Серед них значну частку складає оплата комунальних послуг. Щорічно лише на обслуговування та утримання "Олівц" йде понад 100 мільйонів гривень, що включає комунальні витрати, податок на землю, видатки на персонал", - повідомив представник НСТУ.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила фінансування "Суспільного" на наступний рік на рівні 1504 мільйона гривень, що на 367 мільйонів менше, ніж цьогорічний бюджет.

"Зрозуміло, що за таких умов маємо опрацьовувати різні варіанти економії бюджетних коштів і шукати можливості для вироблення контенту", - підкреслив Кочубей.

Нагадаємо також, що у жовтні "Суспільне" подало заяву до Європейського суду з прав людини про ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів. Мова йде про неможливість поширення мовником інформації внаслідок обстрілів, ракетних та авіаційних ударів Росією по телевежах та захоплення об’єктів інфраструктури.