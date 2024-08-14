Центр Superhumans отримав інноваційне обладнання для успішної реконструкції кінцівок

Відділення реконструктивної та пластичної хірургії центру Superhumans отримало нове інноваційне обладнання, яке дозволяє проводити операції ще більш успішно.

Німецьке обладнання на суму близько 3 млн гривень закупила для центру компанія Nemiroff.

Серед нового обладнання – дриль з насадками та хірургічна осциляторна пила Aesculap, яка вже використовується для складних операцій на кінцівках. Вона забезпечує високу якість зрізів та довготривалий заряд, що значно покращує процес реконструкції кінцівок.

Прикладом успішного лікування є пацієнт, який отримав мінно-вибухову травму лівої ноги у червні 2023 року на Запорізькому напрямку. Після звернення до Superhumans, йому було проведено реконструктивну операцію на правій стопі та реампутацію правої кінцівки з видаленням невром. Це дозволить йому використовувати як спортивні, так і функціональні протези.

З моменту надходження обладнання у центрі Superhumans вже провели близько 40 успішних операцій з реконструкції верхніх та нижніх кінцівок. Ці операції особливо важливі для пацієнтів, які не можуть використовувати протези через неправильно сформовані кукси або новоутворення, що викликають больові відчуття.

Інноваційне обладнання, закуплене завдяки компанії Nemiroff, відкриває нові можливості для якісного лікування та реабілітації пацієнтів центру Superhumans.