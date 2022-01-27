Черепашка-ниндзя и живые волки: ТОП курьезных и дерзких нарушений на Киевской таможне

Подборка резонансных, курьезных, иногда даже странных таможенных нарушений, выявленных сотрудниками Киевской таможни в 2021 году.

Классический привет из Кубы

12 полных чемоданов кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона пытались пронести "зеленым коридором" в аэропорту "Борисполь" четверо граждан Китая, прилетевших авиарейсом из Кубы.

Впервые в Киеве

Таможенники обнаружили посылки с бивнем моржа и зубами кашалотов, которые незаконно пересылались из Одесской области в Германию и Францию ​​под видом мебельной фурнитуры.

Черепашка-ниндзя

В "Борисполе" пассажир авиарейса из ОАЭ не придумал ничего лучшего, как примотать шесть мобильных телефонов iPhone-13 Pro Max вместе с упаковками к спине и прикрыть их верхней одеждой. Похожий на черепашку-ниндзя, мужчина хотел пронести телефоны по "зеленому коридору" без уплаты таможенных платежей.

Бриллианты в нижнем белье

Шесть пакетиков с бриллиантами спрятал в нижнем белье пассажир авиарейса из Турции.

Живые волки

Три живых волка пытались вывезти в Непал под видом собак лаек. Однако животные не скулили, а по-волчьи завывали и по внешнему виду имели все признаки волчьего телосложения и окраса. Животных отправили на ответственное хранение в специализированное учреждение на Харьковщине.

Элитный "нелегал" – LAMBORGHINI

Гражданин Израиля ввез на территорию Украины элитный автомобиль LAMBORGHINI AVENTADOR стоимостью 600 тысяч евро в режиме временного ввоза. Однако по истечении срока "забыл" вывезти транспортное средство. А впоследствии выяснилось, что этот автомобиль находится еще и в международном розыске. В настоящее время автомобиль передан компетентным органам Германии.

В Украину со своим мясом

Гражданина Израиля со 150 кг сырого мяса, 22 кг сыра и 20 литрами мягкого сыра остановили киевские таможенники в "Борисполе". Авиапассажир прилетел из Лондона и вез восемь дорожных сумок с продуктами питания.

Кокаиновые курьеры

Кокаин с конфетами. Полкило кокаина среди желейных конфет обнаружили таможенники у гражданина Евросоюза. Парень спрятал наркотики в металлической банке со вкусняшками и планировал добраться до Ирландии.

С кокаином в желудке. Двух иностранных наркокурьеров-"глотателей" обнаружили таможенники в аэропорту "Борисполь". Один прибыл из Евросоюза, другой из Бразилии. Оба перевозили наркотики в герметичных капсулах в собственном желудке. У нарушителей обнаружена 181 капсула общим весом около 2 килограмм.

"Культурный" наркокурьер. В самодельной картине с изображением Божьей Матери 21-летний бразилец спрятал 1 кг кокаина. Однако во время таможенного контроля на чемодан юноши сработала служебная собака Киевской таможни – спаниель Бетти.

"Томатный" кокаин. Полкилограмма кокаина перевозил иностранец в томатной пасте. Пакет с наркотиками молодой человек обмотал скотчем и положил в консервную банку с томатной пастой, при этом закрыв ее фабричным способом.

Янтарное задержание

260 кг солнечных камней гражданин пытался отправить авиапочтой из Украины в Китай под видом личных вещей.

Кувейтцы с "Лирикой"

В феврале три гражданина Кувейта пытались незаконно вывезти 5 чемоданов медицинского препарата "Лирика", который в Украине отпускается только по рецепту. Иностранцы улетали авиарейсами в разные дни и планировали вывезти лекарства в Турцию и ОАЭ. Стоимость обнаруженного около 5 миллионов гривен.

Сигареты из ОАЭ

Две почти одновременные дерзкие попытки незаконного ввоза из ОАЭ 12 тонн сигарет более чем на 11 миллионов гривен под видом товаров широкого потребления блокированы в аэропорту "Борисполь".

Таблетки из Египта

79 кг таблеток с содержанием прекурсоров таможенники изъяли у пяти наших соотечественниц, возвращавшихся домой с курорта. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 12 миллионов гривен.