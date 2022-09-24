Через повномасштабну війну фінансово постраждали 70% українців - опитування

Раніше, у травні, про зниження доходів заяви 66% опитаних респондентів.

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Про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, у серпні 2022 року 70% українців заявили, що фінансово постраждали через повномасштабну війну РФ проти України. Ще близько 33% втратили роботу.

Також до 33% зросла кількість тих, хто втратив роботу. Зазначається, що у травні лише 31% респондентів втратили роботу.

Серед опитаних 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на нинішній дохід.

Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, із втратою іншого майна – з 8% до 10%.

Понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвували кошти на ЗСУ. 60% – гроші на гуманітарні потреби, 54% – дали притулок або допомогли ВПО, 37% – займалися волонтерством.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення NDI Ukraine, 28% українців не вистачає наявної інформації про війну.