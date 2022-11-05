До 7 років тюрьми засуджено російську агентку з псевдонімом "Побєда" - СБУ (ФОТО)

В Україні за матеріалами СБУ засудили до семи років ув’язнення російську агентку з псевдонімом "Побєда", яка шпигувала за підрозділами українських військових.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку. У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації.

За даними слідства, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда". У поле зору агресора вона потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

Зловмисниця отримувала від свого куратора відповідні інструкції, насамперед щодо збору і способів передачі розвідданих. Інформацію вона передавала через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат українських об’єктів з детальним їх описом.

Агентку затримали на Житомирщині в ході спецоперації у червні 2022 року. Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні засудили до 15 років позбавлення волі громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва.