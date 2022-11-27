До "Армії відновлення" доєдналися вже понад 2 тисячі безробітних

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучили вже понад 2 тисячі безробітних.

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Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

"Вже понад 2000 безробітних осіб зробили внесок у вирішення найгостріших проблем України, будучи залученими до суспільно корисних робіт (СКР)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що регіональним лідером за кількістю залучених до "Армія відновлення" є Сумська область — там до суспільно корисних робіт долучилися 664 безробітних. За нею слідують Київщина (509 осіб) та Полтавщина (313 осіб).

Як повідомили у відомстві, безробітні працюють на будівництві захисних споруд, на розвантаженні та фасуванні гуманітарної допомоги та залучені до розбору завалів.

На виплату заробітної плати спрямовано понад 8,2 мільйона гривень.

"Зростання масштабів проведення СКР підвищить ефективність розв'язання проблем зайнятості та підвищить спроможність України протистояти поточним викликам", - підкреслюють у Державній службі зайнятості.

Зазначимо, Кабінет міністрів розробив механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Нагадаємо, за дев'ять місяців активних бойових дій близько 5 мільйонів громадян втратили роботу.