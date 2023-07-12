Допомагають ЗСУ та цивільним: у Фонді "Міністерство добрих справ імені Валентини Прилепи" розповіли про підтримку армії, культури, дітей та старих людей

Благодійний фонд "Міністерство добрих справ імені Валентини Прилепи" вже більше року активно допомагає військовим на фронті та цивільним на Донеччині та Дніпропетровщині. За рік Богдан Прилепа виділив понад 20 млн грн власних коштів для закупівлі амуніції, техніки, продуктів та ліків для військових, а також усього найнеобхіднішого для малозабезпечених сімей, незаможних пенсіонерів та дітей із Синельниківського та Самарського районів Дніпра.

"Кількість тих, хто потребує постійно зростає, і війна тільки прискорила цей процес. До війни у списках районних соцслужб для отримання допомоги вважалося 100-150 осіб, а тепер - вже по 550-600 осіб. Також Фонд закуповує продукти та побутову хімію для будинку для людей похилого віку та інвалідів (а це ще 500 осіб) у Самарському районі м. Дніпро на свята. Тобто фактично у нас більше тисячі підопічних лише в одному районі", - розповідає Богдан Прилепа.

Для евакуації громадян із Лисичанська та Слов'янська за фінансової підтримки Богдана було куплено мікроавтобус. Співзасновники фонду евакуювали із Донецької області понад сто цивільних осіб. Також співробітники Фонду підвозили бійцям ЗСУ продукти та товари військового призначення.

Крім цього, Фонд закупив автомобіль для волонтерів із Придніпровська, а також продукти та ліки для роздачі у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Волонтери фонду придбали та передали продукти харчування першої необхідності у м. Кам'янське, де проживають понад 150 тимчасово переміщених громадян України з Донецької області.

Фонд також планує допомогу дітям із малозабезпечених сімей та дітям військових.

"Хочемо розширити діяльність Фонду на дітей. Для цього вже фінансуємо дітей-переселенців та малозабезпечених дітей через фонд наших партнерів "Острівець добра". Плануємо залучати хлопців до єдиноборств, футболу, волейболу, баскетболу оплачувати тренування та змагання у Дніпрі та області. Також Фонд фінансує заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя та боротьбу із вживанням наркотиків серед дітей та молоді", - каже Богдан.

Також продовжуємо допомагати нашим героям ЗСУ. Зараз чекаємо на закуплені для 32 бригади автомобілі, пральні машини, генератор і тактичне спорядження. Гроші виділятимуться і для реабілітації військових, які повернулися з фронту додому.

Крім того, Фонд намагається підтримати українську культуру. Понад сто тисяч доларів передано на зйомку фільму про нову українську історію, яку творить її народ та армія.

Фонд фінансується здебільшого за рахунок власних коштів Богдана Прилепи, а також для розвитку шукає нових партнерів, інвесторів для розширення можливості допомоги громадянам України.

Всіх, хто бажає допомогти Фонду, чекаємо за посиланнями:

Амбасадор @prylepab

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