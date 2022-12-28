Допоможе роботі ППО: об'єкти критичної інфраструктури на Київщині обладнають акустичними датчиками i камерами

В Київській області на об'єктах критичної інфраструктури встановлять спеціальні акустичні датчики та відеокамери, щоб передавати українській ППО інформацію щодо ворожих повітряних цілей.

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Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов, передає видання "Моя Київщина".

"Багато інформації поступає від людей, коли на низьких висотах рухаються дрони, або ракети, які складні для радіолокаційного виявлення. Звісно, ця інформація від людей є дуже важлива для аналізу військовими і вжиття відповідних заходів силами ППО. Було прийняте рішення по можливості для захисту об’єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО", — пояснив Нєбитов.

Він зауважив, що такі заходи допоможуть захистити не лише критичну інфраструктуру, а й інші об’єкти, по яких окупанти запускатимуть ракети чи дрони. Датчики стануть додатковим джерелом інформації щодо переміщення ворожих повітряних цілей ворога.

Швидко передана інформація дозволить військовим збити дрон чи ракету оперативніше.

Оснащення спеціальними відеокамерами та акустичними датчиками проводитиметься в рамках розвитку програми "Безпечна Київщина". Загалом на цей проєкт виділено близько 77 мільйонів гривень. Бюджет програми включає серверне обладнання, відеокамери, відповідні датчики тощо.

В середньому під час масованих атак РФ використовує до 100 ракет, більшість з них збиває ППО. Зауважимо, що окупанти цілять по об'єктам електроенергетики, маючи на меті вивести з ладу критичну інфраструктуру.

З 11 вересня українська ППО ліквідувала 420 ракет і 430 дронів-камікадзе ворога.

Джерело фото: ua.depositphotos.com