ДПСУ заборонила підйом на гори Піп Іван, Бребенескул і ще понад 20 популярних туристичних маршрутів

Державна прикордонна служба України ввела тимчасову заборону на відвідування гір-двотисячників Піп Іван і Бребенескул, а також понад 20 інших популярних туристичних маршрутів у межах Зеленської і Білоберезької громад Верховинського району Івано-Франківської області.

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Про це йдеться у додатку до наказу 31 прикордонного загону, який оприлюднили на сайті ДПСУ 10 липня, передає Liga.net.

Зазначається, що документ датований 23 травня 2024 року і передбачає заборону на в’їзд у прикордонну смугу завширшки 5 км із метою туризму, відпочинку чи рибальства.

Йдеться, зокрема, про відвідування туристичних маршрутів: урочища Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель, полонини Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки, гір Чавчин, Смотрин, Вухатий Камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожижевська, Мергул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнієв, озера Марічайка та Кривопільського перевалу.

Які ще діють заборони в прикордонній смузі

Згідно з документом, у цій зоні також забороняється:

рух транспорту під час комендантської години (крім осіб, які їдуть за кордон, і водіїв вантажівок зі сфери мультимодальних перевезень);

скупчення понад двох транспортних засобів та зупинка довше 20 хвилин на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком технічних несправностей та транспортних засобів, якими керують місцеві мешканці);

водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів підвозити в прикордонну смугу та вивозити з неї осіб, які не мають дозволів від ДПСУ



рух дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону;

полювати, перевозити в транспортних засобах зброю та будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів;

використовувати прилади нічного бачення, тепловізійну техніку, радіостанції, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобів спеціального призначення;

використовувати та здійснювати польоти легкомоторних безпілотних літальних апаратів до закінчення режиму воєнного стану;

перебувати особам на відстані ближче 5 км до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу ДПСУ (крім людей, залучений до сільськогосподарських робіт, і тих, хто перебуває на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування).

При цьому дія обмежень не поширюються на працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронців, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб і медиків швидкої допомоги.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Державна прикордонна служба України почне видавати дозволи на в'їзд, перебування, проживання, роботу та пересування у прикордонній смузі, ширина якої яка становить 5 кілометрів.

Перед цим 15 грудня речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" розповів, що згідно зі змінами до прикордонного режиму, які були затверджені урядом, для перебування у прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл.

Відповідні зміни до постанови №1292 було внесено 7 грудня.

Як пояснив Демченко, зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді та отриманні спеціальних дозволів, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги. При цьому, дозвіл неповнолітнім надаватиметься за зверненням одного з батьків чи усиновлювачів/опікунів.

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