Экс-главе райсуда дали 5,5 лет тюрьмы за "смешную" взятку, спрятанную в томике КоАП

Высший антикоррупционный суд 6 декабря приговорил бывшего председателя одного из районных судов Херсонской области к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества за получение взятки.

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю дать ей 5 тысяч грн за закрытие административного дела, а в случае отказа угрожала привлечь его к административной ответственности и наложить денежное взыскание в сумме от 16 тысяч до 32 тысяч грн.

После получения денег, которые она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства. Ее поймали тут же, сразу после получения оговоренной суммы.

Согласившись с позицией прокурора САП, коллегия судей признала бывшую судью виновной по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса. Кроме присуждения тюремного срока с конфискацией ее лишили права занимать должности в органах власти сроком на три года.

По данным издания "Украинская правда", речь идет об экс-главе Каланчакского райсуда Херсонской области Елене Живцовой.

Напомним также, что в феврале ВАКС приговорил судью Раховского районного суда Закарпатской области Ивана Тулика к шести годам тюрьмы за взяточничество. Его уличили в получении прямо в служебном кабинете 400 долларов взятки в сентябре 2018 года и 10 тысяч грн в марте 2019 года. Однако недавно, 17 ноября, Апелляционная палата ВАКС пересмотрела решение и "скосила" подсудимому один год срока.