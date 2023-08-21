Ексдиректору "Держзовнішінформу" винесли вирок за розтрату 8 мільйонів гривень за часів Януковича

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 21 серпня заочно визнала колишнього директора державного підприємства "Держзовнішінформ" В'ячеслава Корітка винним у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на три роки та з конфіскацією всього майна.

Відповідно до обвинувачення, визнаного судом доведеним, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року Корітко, зловживаючи службовим становищем, здійснила безпідставне перерахування 7,95 мільйона гривень від ДП на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності.

Кошти було перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг. Але, як встановило слідство, фактично ніяких послуг держпідприємство не отримало, а укладання договорів та підписання інших документів було зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.

Також суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили та задовольнив цивільний позов прокурора, ухваливши стягнути з обвинуваченого на користь "Держзовнішінформу" грошові кошти у розмірі завданого збитку.

Зазначимо, що ДП "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" є експертним центром, що входить до сфери управління Міністерства економіки. Воно займається експертизою зовнішньоекономічних контрактів, дослідженням внутрішніх і зовнішніх товарних ринків, консультуванням з питань комерційної діяльності та управління, наданням комплексного супроводу тендерних закупівель.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування справи проти Корітка та його заступника ще в грудні 2015 року. 12 квітня 2017 року посадовцям повідомили про підозру.

Однак затримано тоді було лише заступника директора підприємства, а от його самого було оголошено у розшук. При цьому сума, яку безпідставно витратили фігуранти, зазначалася НАБУ як 9,87 мільйона гривень. У вересні 2017 року справу було направлено до суду.

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