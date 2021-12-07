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Евро-2020, Александр Усик, поп-ит и "Игра в кальмара": что украинцы искали в Google чаще всего в 2021 году
Традиционно Google представил итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей за весь год.
Самым популярным поисковым запросом в Google среди украинцев в 2021 году стал "Евро 2020". На втором месте громкий сериал от Netflix "Игра в кальмара". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", а также украинцы интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
-
Игра в кальмара
-
Холостяк 2021
-
Классрум
-
Украина — Англия
-
Усик — Джошуа
-
Евровидение 2021
- Украина — Швеция
-
Олимпиада 2021
- Поступление 2021
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексея Навальном и российской певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
-
МакSим
-
Сергей Стерненко
-
Адель Асанти
-
Алек Болдвин
-
Жан Беленюк
-
Джо Байден
-
Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Потери:
- Принц Филипп
-
Владимир Меньшов
-
Жан-Поль Бельмондо
-
Григорий Чапкис
-
Антон Поляков
-
Александр Шаляпин
-
Андрей Мягков
-
Саид Губденский
-
Петр Мамонов
-
Валерий Гаркалин
В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".
Фильмы:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круелла
- Гнев человеческий
- Красное сообщение
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".
Сериалы:
- Игра в кальмара
-
Джинни и Джорджия
-
Жуки 2 сезон
-
Постучись в мою дверь
- Отпуск
-
Атака титанов
-
Трудные подростки 3 сезон
-
Бриджертоны
-
Милиционер из Рублевки
- Папик 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
-
Евровидение 2021
-
Холостячка 2
-
Пацанки 6 сезон
-
Игра на ТНТ
-
Оскар 2021
- Маска
-
Супербабушка
-
Звезды в Африке
-
Танцы со звездами
"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит. Кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.
Покупка года:
- Поп-ит
-
Билет на поезд
-
iPhone 13
-
Симпл-димпл
-
Пропуск на транспорт в Киеве
-
Санки
-
Сертификат о вакцинации
-
PlayStation 5
-
Биткоин
-
Витамин D
В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое ABOBA, симпл-димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дiя".
Вопрос: "Что такое?":
- ABOBA
-
Симпл-димпл
-
Формалин
-
Поп-ит
-
Локдаун
-
Митинг
-
Клабхаус
-
Игра в кальмара
-
Радужный поцелуй
- Фриланс
Вопрос: "Как?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
-
Как выйти замуж?
-
Как изменить поставщика газа?
-
Как сыграла Украина?
-
Как получить сертификат о вакцинации?
-
Как компактно собрать чемодан?
-
Как получить 1000 грн за вакцинацию?
-
Как обновить "Дiя"?
-
Как зарегистрироваться в "Дiя"?
-
Как похудеть за неделю?
Напомним, что YouTube назвал топ-10 роликов и клипов по просмотрам в Украине в 2021 году.