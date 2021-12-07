Евро-2020, Александр Усик, поп-ит и "Игра в кальмара": что украинцы искали в Google чаще всего в 2021 году

Традиционно Google представил итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей за весь год.

Самым популярным поисковым запросом в Google среди украинцев в 2021 году стал "Евро 2020". На втором месте громкий сериал от Netflix "Игра в кальмара". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", а также украинцы интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина — Англия

Усик — Джошуа

Евровидение 2021

Украина — Швеция Олимпиада 2021

Поступление 2021

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексея Навальном и российской певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

Персона:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим

Сергей Стерненко

Адель Асанти

Алек Болдвин

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрей Ярмоленко

Потери:

Принц Филипп Владимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорий Чапкис

Антон Поляков

Александр Шаляпин

Андрей Мягков

Саид Губденский

Петр Мамонов

Валерий Гаркалин



В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

Фильмы:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круелла Гнев человеческий Красное сообщение Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Сериалы:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия

Жуки 2 сезон

Постучись в мою дверь

Отпуск Атака титанов

Трудные подростки 3 сезон

Бриджертоны

Милиционер из Рублевки

Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Евровидение 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска Супербабушка

Звезды в Африке

Танцы со звездами



"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит. Кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.

Покупка года:

Поп-ит Билет на поезд

iPhone 13

Симпл-димпл

Пропуск на транспорт в Киеве

Санки

Сертификат о вакцинации

PlayStation 5

Биткоин

Витамин D



В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое ABOBA, симпл-димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дiя".

Вопрос: "Что такое?":

ABOBA Симпл-димпл

Формалин

Поп-ит

Локдаун

Митинг

Клабхаус

Игра в кальмара

Радужный поцелуй

Фриланс

Вопрос: "Как?/Как?"

Как умер Сквидвард? Как выйти замуж?

Как изменить поставщика газа?

Как сыграла Украина?

Как получить сертификат о вакцинации?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Как обновить "Дiя"?

Как зарегистрироваться в "Дiя"?

Как похудеть за неделю?



Напомним, что YouTube назвал топ-10 роликов и клипов по просмотрам в Украине в 2021 году.