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Евро-2020, Александр Усик, поп-ит и "Игра в кальмара": что украинцы искали в Google чаще всего в 2021 году

Евро-2020, Александр Усик, поп-ит и "Игра в кальмара": что украинцы искали в Google чаще всего в 2021 году
Фото: Depositphotos

Традиционно Google представил итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей за весь год.

Самым популярным поисковым запросом в Google среди украинцев в 2021 году стал "Евро 2020". На втором месте громкий сериал от Netflix "Игра в кальмара". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", а также  украинцы интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.

Самые популярные запросы:

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина — Англия
  6. Усик — Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина — Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Поступление 2021

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексея Навальном и российской певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

Персона: 

  1. Александр Усик 
  2. Алексей Навальный
  3. МакSим
  4. Сергей Стерненко
  5. Адель Асанти
  6. Алек Болдвин
  7. Жан Беленюк
  8. Джо Байден
  9. Злата Огневич
  10. Андрей Ярмоленко

Потери:

  1. Принц Филипп
  2. Владимир Меньшов
  3. Жан-Поль Бельмондо
  4. Григорий Чапкис
  5. Антон Поляков
  6. Александр Шаляпин
  7. Андрей Мягков
  8. Саид Губденский
  9. Петр Мамонов
  10. Валерий Гаркалин

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

Фильмы: 

  1. Веном 2
  2. Отряд самоубийц 2 
  3. Круелла
  4. Гнев человеческий
  5. Красное сообщение
  6. Лига справедливости Зака Снайдера
  7. После 3 
  8. Босс молокосос 2
  9. Дюна 
  10. Душа

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Сериалы: 

  1. Игра в кальмара
  2. Джинни и Джорджия
  3. Жуки 2 сезон
  4. Постучись в мою дверь
  5. Отпуск
  6. Атака титанов
  7. Трудные подростки 3 сезон
  8. Бриджертоны
  9. Милиционер из Рублевки
  10. Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

  1. Холостяк 2021
  2. Евровидение 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабушка
  9. Звезды в Африке
  10. Танцы со звездами

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит. Кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.

Покупка года: 

  1. Поп-ит
  2. Билет на поезд
  3. iPhone 13
  4. Симпл-димпл
  5. Пропуск на транспорт в Киеве
  6. Санки
  7. Сертификат о вакцинации
  8. PlayStation 5
  9. Биткоин
  10. Витамин D

В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое ABOBA, симпл-димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дiя".

Вопрос: "Что такое?": 

  1. ABOBA
  2. Симпл-димпл
  3. Формалин
  4. Поп-ит
  5. Локдаун
  6. Митинг
  7. Клабхаус
  8. Игра в кальмара
  9. Радужный поцелуй
  10. Фриланс

Вопрос: "Как?/Как?"

  1. Как умер Сквидвард?
  2. Как выйти замуж?
  3. Как изменить поставщика газа?
  4. Как сыграла Украина?
  5. Как получить сертификат о вакцинации?
  6. Как компактно собрать чемодан?
  7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  8. Как обновить "Дiя"?
  9. Как зарегистрироваться в "Дiя"?
  10. Как похудеть за неделю?

Напомним, что YouTube назвал топ-10 роликов и клипов по просмотрам в Украине в 2021 году.

Автор:
Наталья Лошакова