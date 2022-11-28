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Favbet Foundation за тиждень передав захисникам України 4 позашляховики і медичний автомобіль
Благодійний фонд Favbet Foundation за минулий тиждень передав для потреб захисників України чотири позашляховики для виконання завдань у зоні бойових дій, а також спеціалізований автомобіль для військових медиків, повідомили представники фонду.
Зокрема фонд передав особовому складу Головного управління Національної поліції у Київській області позашляховик Hyundai Terracan. Авто отримав підрозділ поліції, залучений до виконання бойових завдань у складі сил оборони країни.
Підрозділ ЗСУ, який працює в районі Бахмута Донецької області, отримав позашляховик Ford Ranger. Одразу два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L200 фонд Favbet Foundation передав у розпорядження бійців ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.
Також Favbet Foundation передав на передову укомплектований спеціальний медичний автомобіль Opel Vivaro. Автівка вже надійшла у розпорядження танкового дивізіону на Донецькому напрямку. Вона оснащена всім необхідним для надання першої невідкладної допомоги українським захисникам.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.