FAVBET прокачали перше авто для ЗСУ

Група компаній FAVBET та FAVBET Foundation випустили перший епізод тюнинг-шоу на підтримку промо "Прокачка авто для ЗСУ".

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У відео, натхненному легендарним реаліті нульових, ведучий Женя Янович та засновник NoMotors Сергій Кремець, показали, як талановиті механіки майстерні перетворюють звичайний позашляховик на потужну машину для виконання бойових завдань.

Головний герой дебютного випуску – пікап Mitsubishi L200, який FAVBET Foundation закупили завдяки донатам та активності користувачів ігрових платформ групи компанії FAVBET.

Автівці, що прибула з Австрії до України у ненайкращій формі, зробили серйозний апгрейд: відремонтували, перебрали ходову, замінили рідини, додали функціональний обвіс та пофарбували у камуфляж.

Весь процес перетворення старенького японця на справжнього козака вже можна подивитись на Youtube-каналі FAVBET.

Нагадаємо, що в межах проєкту FAVBET та FAVBET Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 чотири місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку, і все завдяки тисячам небайдужих українців.

"Ми були вражені тій кількості користувачів наших платформ та пересічних українців, яким відгукнулась наша ідея. Очікували, що поступово набиратимемо обертів, однак стартували дуже потужно – дві тачки за два тижні, і третя вже на підході. Гадаю, що тут спрацювала правильна мета та нетривіальний формат, адже ви не просто зробили донат і забули, а в реальному часі бачите, як він перетворюється на бойову конячку для наших захисників", – розповів директор ТОВ "БК “Фавбет” Ігор Сірук.

Допомогти FAVBET Foundation не збавляти темпу та швидше доставляти авто у підрозділи ЗСУ можна на офіційній сторінці промо. Окрім цього, у «скарбничку» проєкту також потрапляє частина прибутку групи компаній FAVBET.

"Прокачка авто для ЗСУ" – благодійне промо FAVBET на підтримку довготривалого благодійного проєкту FAVBET Foundation "Допомога ЗСУ".

Сьогодні фонд, який починав з підтримки дитячої освіти та спорту, переорієнтував 95% своїх проєктів на підтримку країни та армії. З початку повномасштабної війни команда фонду вже передала на потреби ЗСУ 16 автомобілів, десятки дронів, радіотехнічне обладнання та сотні інших предметів, що допомагають нашим військовим на передовій.

"Вся наша робота присвячена одній меті – наближенню перемоги. І ми не зупинимось, доки її не досягнемо. Дякую всім, хто вірить у ЗСУ та підтримує наші зусилля", – Ігор Сірук.