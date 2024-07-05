Фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи “Надія” забезпечили лікарні на передовій сучасним медобладнанням

Завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи “Надія” й їхнім партнерам у лікарнях на передовій з’явились одразу чотири “штучні нирки”, п’ять апаратів Еsay Pulse Schiller для проведення реанімаційних дій, а також електрохірургічний апарат. Це допоможе врятувати ще більше життів.

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Сьогодні медустанови у прифронтових містах та на передовій потребують підвищеної уваги, адже не завжди вони мають в достатній кількості сучасне обладнання за допомогою якого можна рятувати життя. Благодійний фонд Дениса Парамонова та Благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” за підтримки партнерів продовжують забезпечувати критичним медобладнанням лікарні на передовій та у прифронтових населених пунктах.

Ці фонди вже придбали пʼять апаратів Еsay Pulse Schiller (Швейцарія), які використовуються для реанімаційних дій, як в польових умовах та під час евакуації, так і у відділеннях інтенсивної терапії. Також меценати доставили одразу чотири апарати Prismaflex – “штучні нирки” для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю. Завдяки такому обладнанню на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках вдасться врятувати ще більше життів українських захисників та захисниць.

Загалом лише за останні кілька місяців придбано і доставлено на передову обладнання на суму близько 15 мільйонів гривень.

Під час останнього візиту на Донеччину благодійники передали електрохірургічний апарат, медичний відсмоктувач, апарат для герметизації судин та інше медичне обладнання госпіталю ДПСУ, який базується безпосередньо поблизу лінії зіткнення.

Засновник Благодійного фонду Денис Парамонов наголошує на тому, що благодійники мають згуртуватися для нарощування допомоги лікарням.

“Сьогодні у держави є дуже багато нагальних завдань, а тому частину відповідальної роботи по забезпеченню медустанов у прифронтових містах та селах мають взяти на себе саме меценати та благодійні організації. Разом з партнерами ми робимо усе можливе, щоб якомога більше українців отримали кваліфіковану медичну допомогу. Тому намагаємося знаходити різноманітне сучасне обладнання, доставляючи його у відповідні медзаклади. У багатьох випадках йдеться дійсно про унікальне обладнання, завдяки якому лікарі мають змогу рятувати життя”, – зазначив Денис Парамонов.

У свою чергу голова наглядової ради фонду “Надія”, перший заступник голови комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль підкреслив важливість співпраці благодійних організацій.

“Співпраця фонду “Надія”, Фонду Дениса Парамонова, і меценатів, які включаються в наші благодійні проекти, – це приклад ефективної роботи із забезпечення медичних закладів на лінії фронту найнеобхіднішим обладнанням. Від того, наскільки добре оснащений шпиталь, напряму залежить якість і ефективність допомоги, а головне - життя наших воїнів, які вони зможуть врятувати”, – розповів Валерій Дубіль.

Додамо, що цю благодійну ініціативу також підтримують меценати та підприємці Святослав Нечипоренко, Андрій Здесенко, Анатолій Шкрібляк, Андрій Милованов та Олексій Омельяненко.

Нагадаємо, що Благодійний фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи “Надія” разом з партнерами з перших днів повномасштабного вторгнення надає системну допомогу прифронтовим шпиталям. Закуплено і доставлено в лікарні поблизу лінії зіткнення критичного медичного обладнання на суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Зокрема, це три кабінети гастроколоноскопії, більше десяти апаратів ШВЛ, більше десяти апаратів для непрямого масажу серця, десятки швидких, два апарати КТ і МРТ-апарат, ультразвукові скальпелі, і багато іншого дороговартісного обладнання, необхідного для порятунку життів.