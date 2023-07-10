Фонд Вадима Машурова профінансував оздоровлення в Туреччині дітей з деокупованих та прифронтових регіонів

Благодійний фонд Вадима Машурова продовжує активно допомагати та підтримувати українців, які постраждали внаслідок війни. Цього разу фундація приєдналася до проєкту "Дитинство без війни" благодійного фонду Руслана Шостака, у рамках якого постраждалих від війни дітей перевозять на оздоровлення до Туреччини.

"Ми вважаємо, що кожна дитина має шанс на здорове та щасливе дитинство. З початком повномасштабної військової агресії, яку розпочала РФ, постраждала велика кількість українців, особливо тих, хто пережив окупацію або хто вимушений був виживати під постійними обстрілами у зонах проведення бойових дій. Особливу увагу слід приділити дітям, чия психіка не пристосована сприймати такі жахливі події та потребує допомоги та підтримки з боку фахівців", - сказав засновник фонду, відомий український ІТ-підприємець Вадим Машуров.

У фонді розповіли, що після деокупації, а подекуди і просто при першій можливості доступу до дітей першочерговою постала задача евакуювати маленьких українців та направити основні зусилля на відновлення їхнього фізичного та психічного здоров'я.

Наразі, особисто благодійником та Фондом Вадима Машурова профінансовано три рейси пасажирських міжнародних перевезень, за допомогою яких евакуювали 159 дітей з Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей, зокрема з міста Кривий Ріг, у безпечне місце на оздоровлення в Туреччину.

Нагадаємо, що Благодійний фонд імені Вадима Машурова спеціалізується на допомозі постраждалим цивільним особам на прифронтових та деокупованих територіях. Фундація підтримує тих, хто втратив домівки, роботу та доходи, а також тих, хто потребує постійного догляду та лікування.

Протягом квітня 2023 року Фонд імені Вадима Машурова провів першу масштабну акцію з надання благодійної допомоги цивільним, які потерпіли внаслідок воєнних дій в Україні.

Зокрема, фонд передав 1000 продуктових та гігієнічних наборів у Запоріжжя для ВПО з Херсонської області, а також у Херсон для інвалідів і осіб похилого віку, які не мають змоги забезпечити себе речами першої необхідності та потребують догляду, особливих умов проживання і багатьох доглядових засобів.

У травні Благодійна фундація Вадима Машурова придбала засоби особистої гігієни для ВПО з Херсонської та Миколаївської областей, які опікуються Миколаївським геріатричним пансіонатом, а саме 80 упаковок підгузків, вкрай необхідних для здійснення догляду за старенькими.

У червні фундація придбала сучасний автомобіль швидкої допомоги типу С для Мирноградської центральної лікарні на Донеччині. Авто марки Mercedes Benz повністю оснащене обладнанням для проведення екстреної реанімації. Тут є все - від дефібрилятора та апаратів ШВЛ до кисневих балонів. Усе обладнання сертифіковане і відповідає найсучаснішим європейським стандартам.