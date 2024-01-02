Forbes підрахував, скільки Росія витратила на обстріл України 2 січня

Росія витратила приблизно $620 млн на масовану ракетну атаку на Україну 2 січня. Такі розрахунки провів журнал Forbes, виходячи з даних командування Повітряних сил ЗСУ.

У першій хвилі, в ніч на 2 січня, Україну атакували 35 БпЛА "Shahed-136/131".

За попередніми даними, зранку 2 січня росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу - ракети різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Оскільки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, журнал Forbes дав приблизну оцінку їх вартості приблизно у $620 млн.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинджал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000.

Масований ракетний напад на Україну 2 січня: які регіони постраждали найбільше

Внаслідок чергового ракетного обстрілу найбільше пошкоджень інфраструктури виявилося в Києві, на Харківщині та в Київській області.

За попередніми даними в Києві є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. Станом на 12:00 загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області.

Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова - внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.